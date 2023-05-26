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Denizi olmayan Kayseri'de Türk somonu hasadı başladı

Denizi olmayan Kayseri'de Türk somonu hasadı başladı

Ekonomi Haberleri

Denizi olmayan Kayseri'de Türk somonu hasadı yapılan üretim tesisine ilgili ziyareti gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türk somonu üretiminde marka şehir olacaklarını söyledi.

Denizi olmayan Kayseri'de Türk somonu hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türk somonu hasadı yapılan üretim tesisine "bereketli olsun ziyareti" yaptı. Şahin, yıllık 2 bin ton üretim yapan ve alabalık ve Türk somonu üretiminde yumurtadan somona kadar üretimi başka sulara taşımadan, yanı denizi görmeden 3,5 kilograma kadar somon yetiştirilebilen firmaya teşekkür etti. Şahin, "Türk somonu üretiminde marka şehir olacağız. Kayseri'miz bu yıl 6-7 bin ton üretim yapacak ve ülke ekonomisine nakdi değer olarak 45 milyon dolar civarında katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şahin Türk Kayseri Ekonomi Haberler

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