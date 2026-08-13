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Fethiye'de Tekne Yangını: 115 Kişi Tahliye Edildi

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Fethiye Katrancı Koyu'nda İmparator Attila teknesinde çıkan yangında 115 kişi karaya tahliye edildi, dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, hastaneye sevk edilenler taburcu edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Fethiye Katrancı Koyu'nda bulunan İMPARATOR ATİLLA teknesinde çıkan yangında 115 kişinin karaya tahliye edildiğini ve dumandan etkilenen 11 yolcunun hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, teknedeki yangının arama kurtarma unsurları tarafından söndürüldüğü belirtilerek, "Fethiye Katrancı Koyu'nda bulunan İMPARATOR ATİLLA isimli gezinti teknesinde yangın meydana gelmiştir. Teknede bulunan 103 yolcu, 8 animatör ve 4 personel olmak üzere toplam 115 kişi, tekne tarafından karaya tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 11 yolcu ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarında ciddi bir durum olmadığı bildirilmiştir. Yangına arama kurtarma unsurları tarafından müdahale edilerek söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler, Fethiye Liman Başkanlığımızca takip edilmekte olup idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Teknede yürütülen soğutma çalışmaları tamamlanmış olup olası çevre kirliliğine karşı teknenin etrafının bariyerle çevrilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır. Olay yerine uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler ivedilikle alınacaktır. Yangın dumanından etkilenerek hastaneye sevk edilen kişilerin tamamı taburcu edilmiş olup hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA
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