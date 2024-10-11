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DenizBank, Uluslararası Ödüllerde Dört Kategoride Başarı Elde Etti

DenizBank, Uluslararası Ödüllerde Dört Kategoride Başarı Elde Etti
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DenizBank, Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi' ödülünün yanı sıra, iki farklı İslami sendikasyon ve yurt dışı tahvil ihraç ödülleri ile toplamda dört ödül kazanarak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulundu.

DenizBank, uluslararası sermaye ve finans piyasalarının en saygın organizasyonlarından Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri kapsamında, 'Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi' ödülü ile birlikte dört farklı kategoride ödül kazandı.

DenizBank, Global Banking & Markets'tan 4 kategoride ödül aldı. Yapılan açıklamaya göre, son iki yılda ülke ekonomisine 4 milyar doların üzerinde ilave kaynak sağlayan banka, yatırımcı tabanını çeşitlendirmesi ve toptan fonlama ürünlerindeki başarısıyla Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye'de konvansiyonel bir ticari banka tarafından ilk kez gerçekleştirilen 285 milyon dolar tutarındaki çift dilimli İslami sendikasyon kredisi ile Yılın İslami Sendikasyonu kategorisinde iki farklı ödül kazanan banka, uluslararası sermaye piyasalarında yatırımcılara ulaşma kabiliyeti ile Yılın Tahsisli Yurt Dışı Tahvil İhracı Ödülü'nün de sahibi oldu.

"Ülkemizin geleceğini şekillendiren alanlara finansman sağlıyoruz"

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Banka olarak, ülke ekonomimize kaynak sağlayarak her alanda büyüme ve gelişmeyi desteklemeyi görev ediniyoruz. Toptan fonlamamızın yarısı yenilenebilir enerji projeleri, tarım, KOBİ'ler, mikro işletmeler, kadın girişimciler ve doğal afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlamayı hedefleyen sürdürülebilirlik odaklı kaynaklardan oluşuyor. Düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımları teşvik etmek bizim için son derece önemli. Bugüne kadar Emirates NBD sahipliğinde Türkiye ekonomisine toplam 6.5 milyar dolar fonlama sağladık. Şu anda, yüzde 14.4 pazar payı ve toplam 2.1 milyar dolar kredi büyüklüğü ile Türkiye sendikasyon kredisi pazarında lideriz. Çabalarımızın Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde en başarılı ve yenilikçi işlemler arasında gösterilmesinden gurur duyuyoruz. Gelecekte de güçlü finansal yapımızla ülkemize kaynak sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkisi olumlu yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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