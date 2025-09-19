DenizBank'tan 270 Milyon Dolar Değerinde Yeşil Tahvil İhracı

DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve Proparco iş birliğiyle, Türkiye'de üç uluslararası finans kuruluşunun ortak katılımıyla gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracı kapsamında, 270 milyon dolar kaynak sağladı.

DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Proparco iş birliğiyle, Türkiye'de üç uluslararası finans kuruluşunun ortak katılımıyla gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracı kapsamında, 270 milyon dolar kaynak sağladı. 5 yıl vadeli tahvil, bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi doğrultusunda; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, uzun yıllardır çalışmakta oldukları EBRD, IFC ve Proparco ile Türkiye'nin karbonsuzlaşma sürecine katkı sağlamak üzere yapılan yeni iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Aşırı hava olayları, gıda güvenliği tehditleri, su kıtlığı ve biyoçeşitlilik kaybı, yalnızca çevresel değil; ekonomik ve toplumsal açıdan da önemli riskler oluşturuyor. Bu tablo karşısında finans sektörüne düşen sorumluluk ise her zamankinden daha fazla. Banka olarak ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada destekleyen finansal çözümler üretmeyi önceliğimiz haline getirdik. Yeşil tahvil ihracımızla, 270 milyon dolarlık kaynağı, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerin azaltılmasına hizmet eden projelere uzun vadeli finansman desteği olarak aktaracağız. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirliği finansal ürün ve hizmetlerimize daha fazla entegre ederek, çevre, toplum ve gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "DenizBank'ın yeşil tahviline yaptığımız yatırım, Türkiye'de sürdürülebilir finansman ekosisteminin gelişimi açısından son derece önemli. Yatırımın yönlendirildiği işletmelerde iklim direncinin artırılmasının yanı sıra, yeni iş ve istihdam alanları oluşturularak ekonomik büyüme de destekleniyor. IFC olarak, çevre odaklı hedeflerimizi, istihdam ve kalkınma hedefleriyle bütün halinde ele alıyor; Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçiş sürecine katkı sunmaya yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Oksana Yavorskaya, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "EBRD olarak, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu finansman araçları için kaynak ayırmaya büyük önem veriyoruz. 270 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı da, söz konusu yaklaşımımızın güçlü bir örneğini oluşturuyor. Bankanın Türkiye'de düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik çalışmalarının paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Proparco Finansman Direktörü Emmanuelle Riedel Drouin, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Proparco'nun Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yeşil tahvil ihracında, güven duyduğumuz paydaşlarımız EBRD ve IFC ile birlikte DenizBank'ın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, gezegenimizi koruma konusundaki güçlü taahhüdümüzün bir göstergesi olarak bizim için önem arz ediyor. Aynı zamanda, Türkiye'de yeşil tahvil piyasasının gelişimi, iklim dostu yatırımların ölçeğinin genişletilmesi ve bakanın sürdürülebilirliği merkeze alan çalışmalarını ileri taşımasında da itici güç olacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL