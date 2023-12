Deniz turizmi sektöründe kapıda vize sevinci

TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı, dünyanın dört bir yanından misafirleri İzmir'de buluşturuyor. TTI İzmir kapsamında, İZFAŞ ve İZDENİZ iş birliği ile "Deniz Yolu Ulaşımında Tatil Destinasyonları Paneli" düzenlendi.

Ege kıyıları ile Yunan adaları arasında yolcu taşımacılığı yapan sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Yunan adalarında Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi sağlanacağı açıklamasının her iki kıyı arasında sefer sıklığının ve yolcu sayısının artacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde, sektör temsilcilerinin katılımıyla "Deniz Yolu Ulaşımında Tatil Destinasyonları Paneli" gerçekleştirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Turyol Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, İZDENİZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Orhan, MSC İş Geliştirme Koordinatörü & Cisalpina Turizm Genel Müdürü Fatih Gider, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan katıldı.

Turizm gelirinin yüzde 20'si deniz turizminden

İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, iki ülke liderlerinin görüşmesinin ardından komşu ülkenin Schengen vizesi dışında, Yunan adalarında Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi kolaylığı getirmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bu kolaylığın Ege Denizi'nde yolcu sayısını artıracağını, mevcut denizyolu hatlarının daha verimli çalışmasına imkan sağlayacağını belirten Öztürk, "Hayırlı olsun. Ülkemizin turizm gelirlerinin yüzde 20'si denizden geliyor. Deniz turizmi sektörümüz çok önemli. Ege'nin iki yakasında barış elçiliği yapıyorlar. Artık Ege'de daha uzak destinasyonlara nasıl gideriz, Doğu Akdeniz'i ne şekilde Türk gölü yaparız şeklinde düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Sıra daha uzak destinasyonlarda

Ayvalık ve Çeşme'den Yunan adalarına yolcu taşımacılığı yapan Turyol'un Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ise vize kolaylığının Türk vatandaşlarından çok Yunan adalarında yaşayanların baskısından kaynaklandığını söyledi. Can, "Yunan adalarının ekonomik kalkınmasının temel unsuru haline geldik" diye konuştu. Turyol olarak bu yıl her iki kıyı arasında 366 sefer yaptıklarını ve 120 bin yolcuya ulaştıklarını açıklayan Can, "Bu yine yeterli değil. Girit gibi yeni destinasyonlar bulmalıyız. Hatta kendi turizm merkezlerimiz arasında yolcu taşımacılığını geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Midilli'ye ikinci gemi müjdesi

İZDENİZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İzmir ile Midilli hattında bir önceki yıla göre üç misli yolcu taşıdıklarını söyledi. Kimseye rakip olmadan belediyelerin bu işi yapabileceklerini gösterdiklerini belirten Erşen, "Önümüzdeki yıl için iddialıyız. İki gemi ile gireceğiz. İhsan Alyanak gemisinin yanı sıra Aziz Sancar gemisini de sefer için hazırlayacağız. Kapıda vize uygulaması da çok yardımcı olacak" dedi.

Yunan adaları arasında çalışan Yunan taşımacıların Avrupa Birliği'nden teşvik aldığını dile getiren Erşen, "Biz Midilli'ye gitmeye çalışırken 80 defa matematik yapıyoruz. Biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz ama Avrupa ile taşımacılık yapıyoruz. Bize neden teşvik verilmiyor?" diye konuştu. İzmir ilçeleri Dikili'den, Aliağa'dan, Foça'dan, Karaburun'dan Yunan adalarına seferler düzenlenebileceğini belirten Erşen, "Çıkış kapıları yapıldıktan sonra, oralardan bir talep gelirse biz İZDENİZ olarak zevkle gideriz" şeklinde konuştu.

Seferihisar-Samos Nisan'da başlıyor

İDO Genel Müdürü Murat Orhan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in fuar açılışında müjdesini verdiği gibi vize konusundaki yeni gelişmeler doğrultusunda 2024 Nisan'da Seferihisar'dan Samos'a seferlere başlayacaklarını söyledi. Teos Marina ile sözleşme imzaladıklarını, Ulaştırma Bakanlığı ve Yunanistan tarafı ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Orhan, hedeflerinin üç hatta sefer yapmak olduğunu açıkladı. Orhan, Hatay ve Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başlattıkları seferlerin, Yunan adaları için de kendilerine ilham verdiğini söyledi.

Gemi olsun, biz doldururuz

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, vize kolaylığı sağlanmadan bile Çeşme-Sakız hattında yer bulamadıklarını belirterek, vize kolaylığı ile yolcu sayısında büyük artış yaşanacağını söyledi. Ceylan, "Biz Egelerin Maldivlerini gerçekleştiriyoruz. Yunan adaları çok ciddi potansiyel. Bize adalara sefer yapacak yeni ulaşım araçları lazım. Bütün acentelerimiz bu gemileri hızlıca dolduracak potansiyele sahip" dedi.

MSC'den İzmir'e 26 sefer

MSC İş Geliştirme Koordinatörü ve Cisalpina Turizm Genel Müdürü Fatih Gider, "2022 yılı toparlanma yılı oldu. 2018'den itibaren MSC Cruise olarak Türkiye'ye yeniden gelmeye başladık. Geçen yıl Kuşadası ağırlıklı olmak üzere 30 sefer yaptık. Ama 2023 senesi tamamen hatların tüm gücünü toplayıp limanlara hızlı şekilde girdiği bir yıl oldu. Bu sene sefer sayısını 90'a çıkardık. 250 bin turisti getirdik. Planlarımızın bir tık üstüne çıktık. 2024 senesi için planımız Bodrum'a MSC Opera Gemisi ile sefer, İzmir'e MSC Divina Gemisi le 26 sefer planlıyoruz. Kuşadası olmazsa olmaz. İstanbul her zaman bizim programımızda" açıklamasını yaptı. - İZMİR