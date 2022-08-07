Deniz salyangozu ihracatının yüzde 40'ı Karadeniz'den

Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını karşıladı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, yılın 6 ayında Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 4 ülkeye 239 ton deniz salyangozu ihraç etti.

Söz konusu ihracattan da 1 milyon 333 bin 583 dolar gelir sağlandı. Ülkeden bu dönem Güney Kore Cumhuriyeti'ne 604 bin 202, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 302 bin 70, Tayvan'a 287 bin 950 ve Japonya'ya 139 bin 362 dolarlık deniz salyangozu satıldı.

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Karadeniz'den gerçekleştirildi.

Bölgeden yılın ilk yarısında Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne toplam 113 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 528 bin 768 dolar kazanıldı.

Söz konusu dönemde bölgeden Güney Kore'ye 327 bin 768 dolarlık, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 201 bin dolarlık deniz salyangozu satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de deniz salyangozunun tüketimi olmamasına rağmen ihracatının ön planda olduğunu söyledi.

Söz konusu ürünün Uzak Doğu ülkelerinde yoğun talep gördüğüne dikkati çeken Kalyoncu, deniz salyangozu ihracatının daha üst noktalara çıkması konusunda yasal mevzuatlarda var olan kısıtlamalarda düzenleme yapılmasını istedi.

Kalyoncu, balık türlerinin yavrulama döneminde avlanmalarının yasaklanması ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla 1 Nisan-1 Eylül'de denizlerde av yasağı uygulandığını hatırlattı.

Deniz salyangozunun aşırı çoğaldığını ve diğer canlılara da zarar verdiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Salyangoz özel bir avcılık ile toplanmakta ve türüne hiçbir zarar verilmemektedir. Aşırı üretim gösteren deniz salyangozu diğer popülasyonlara zarara vermemesi için yumurtalama mevsimi olan 1 ay dışında tüm yıl boyunca avlanmasına izin verilerek, ülkemizde hiçbir şekilde tüketim imkanı olmayan bu türün ihracat yoluyla değerlendirilerek, ülkeye döviz girdisi sağlamasına yönelik politikalar geliştirilmeli."

Kalyoncu, bu kapsamda da kısıtlamalar nedeniyle ihracatçıların firmalara istenilen süreklilikte ürün sunamadıklarını savunarak, deniz salyangozu avcılığının daha serbest kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.