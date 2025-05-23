DENİB Başkanı'ndan Yeni Destek Paketi Değerlendirmesi

DENİB Başkanı'ndan Yeni Destek Paketi Değerlendirmesi
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DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan 30 milyar TL'lik yeni destek paketinin imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ve ihracatçılar için önemli bir kaynak olacağını belirtti. Paket, işletmelere moral ve motivasyon sağlarken, enflasyonla mücadele sürecine de katkıda bulunacak.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanacak toplam 30 milyar TL'lik yeni destek paketini, Denizli ihracat camiamız adına büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından açıklanan yeni destek paketini değerlendiren Memişoğlu, "Bu paket, özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ve ihracatçılarımız için adeta tam zamanında gelen bir can suyu niteliği taşıyor. Son dönemde küresel piyasalardaki belirsizlikler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve yatırım iştahını sınırlayan faiz şartları altında bu destek paketi, moral ve motivasyon açısından da güçlü bir kaynak olarak karşımıza çıktı. Toplam 30 milyar TL kredi hacminden oluşan paketin 17,5 milyar TL'si işletme, 7,5 milyar TL'si ise yatırım harcamalarına ayrıldı. Kefalet oranının yüzde 85 olduğu destek paketinde işletme harcamaları için 15 milyon TL, yatırım harcamaları için ise 30 milyon TL üst limit belirlendi. Yakın zamanda yürürlüğe gireceği belirtilen bu destek paketinin, işletmelere önlerini görme, planlama yapma ve yatırımı sürdürme cesareti vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu paket reel sektöre verilen stratejik bir destek mesajı niteliğinde" diyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele süreci devam ederken, üretim ve sanayinin desteklenmesine yönelik atılan bu adımı son derece olumlu buluyoruz. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak uygun şartları finansman imkanı, artan kredi maliyetlerinin baskısı altında olan firmalarımız için adeta bir rahatlama sağlayacak.

Rekabetçiliği artıracak ve ihracatçımıza nefes aldıracak yeni politikaların da devam edeceğini umut ediyoruz. Başta Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; bu kaynağın ülkemiz ekonomisi, istihdamı ve ihracatı için hayırlı olmasını diliyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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