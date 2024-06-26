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DENİB, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na katılım sağlıyor

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Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) info stand ile katıldığı 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na ilgi yoğun seyrediyor. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak Denizli'nin Cezayir'e olan ihracatını artışını vurguladı.

55. Uluslararası Cezayir Fuarı, 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Cezayir'de düzenleniyor. Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) info stand ile katılım sağladığı fuara ilgi yoğun seyrediyor.

Türkiye'nin "Onur Konuğu Ülke" olarak yer aldığı 55. Uluslararası Cezayir Fuarı 24 Haziran 2024 tarihinde başladı. 6 gün boyunca devam edecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Onur Konuğu Ülke olarak katıldığımız 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nda biz de DENİB info standıyla yerimizi aldık. Sektör ve pazar çeşitliliğimiz ile ilimiz ihracatını dünyanın her bölgesinde temsil etmeye devam ediyoruz. Denizli'den Cezayir'e 2023 yılında 16,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise ilimizden Cezayir'e yapılan ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 oranında artarak 8 milyon dolara ulaştı. İlimizden Cezayir'e gönderilen başlıca ihraç kalemleri arasında dokuma kumaşlar, endüstriyel ısıtıcı ve fırınlar, döküm makineleri, kimya plastikleri ve mamulleri, kağıt ve karton, ayçiçeği tohumu, demir profil ve pamuk ipliği yer alıyor. Bu sene 55. kez kapılarını açan Uluslararası Cezayir Fuarı'nın hayırlı olmasını ve tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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