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Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan: Asgari Ücret Zammı Açıklaması

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Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan asgari ücret zammıyla ilgili açıklama yaparken, '2024 yılı ilk altı aylık dönem için yüzde 15 diğer yüzde 35'lik kısım memurun altı ay beklediği enflasyon farkıdır' dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan asgari ücret zammıyla ilgili açıklama yaparken, "2024 yılı ilk altı aylık dönem için yüzde 15 diğer yüzde 35'lik kısım memurun altı ay beklediği enflasyon farkıdır" dedi.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan asgari ücret ve memur zamlarına ilişkin açıklama yapan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yetkili sendika temsilcilerine de eleştiride bulundu. Memurun beklediği enflasyon zammı için de konuşan Demircan, 2024 yılı ilk altı aylık dönem için yüzde 15 diğer yüzde 35'lik kısım memurun altı ay beklediği enflasyon farkıdır" açıklamasında bulundu.

Konfederasyonlara eleştiri

Asgari ücret ve memur zammı için masaya oturacak olan sendika ve konfederasyonlara tepki gösteren Togan Demircan, "Her yıl kamu görevlileri ve emekliler ile asgari ücretli çalışanlara bu sendrom yaşatılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir haber sitesinde asgari ücret tespit komisyonunda bulunan dört asgari ücretli çalışanın aylık toplam gelirinin diğer her bir üyenin aylık geliri kadar yapmadığı açıklandı. Aslında bu tespitten sonra asgari ücret ile ilgili kurulan cümlelerin en az kendi gelirleri ölçeğinde konuşulması gerektiği ortaya çıktı. Günlerdir siyasi parti temsilcilerinin beyanları üzerine basın kuruluşları "memura en az yüzde elli zam" ifadeleri üzerine haber yapmaktalar. Allah aşkına altı ay boyunca kendi cebinden enflasyonu finanse eden altı ayın sonunda da "enflasyon farkı" adı altında yapılan ödemeyi neden zam olarak lanse ediyorsunuz. Öngörüsüz, gırtlağa kadar siyasete batmış temsil kabiliyetini yitirmiş konfederasyonların toplu sözleşme masasında imzaladıkları oran 2024 yılı ilk altı aylık dönem için % 15 diğer % 35'lik kısım memurun altı ay beklediği enflasyon farkıdır" dedi.

"Yıllardır dile getiriyoruz"

Başkan Demircan, açıklamasında memurların yaşadığı ekonomik duruma da vurgu yaparken, "Memur maaşının 25 bin lira olarak kabul edersek konut kirası 15 bin lira olmuş. Merkez Bankası Başkanının dahi ev kiralayamadığı İstanbul da memur kardeşimizin halini düşünmek bile istemiyorum. Peki, kirayı ödedik, bitti mi? Mutfak giderleri, eğitim giderleri, aidat, yakıt, sosyal hayat giderleri? İki arkadaş oturup bir menemen yersen 350 lira hesap ödüyorsun. Sinema, tiyatro, tatil, bayram bunlara girmek dahi istemiyorum. İnsanlar ailelerini ziyarete dahi gidemiyor. Yakın zamanda bir Anadolu ilinde ikinci el ayakkabı ve giysi satan esnafın başında iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık vardı. Maalesef yıllardır dile getiriyoruz siyaseti siyasi parti temsilcileri, bürokratik işleri bürokrat arkadaşlarımız, sendikacılığı da sendika temsilcileri yapacak. Yetkili konfederasyon başkanı çıkar kabine üyesi gibi konuşur memurun gerçek halinden bahsetmezse ve memur kardeşimde içinde bulunduğu durumun müsebbibi olarak bu sendikaları görmez ve üye olarak desteklerini verdikleri sürece yukarıda sıraladığımız şekilde geçim derdiyle yaşamaya devam edecekler. Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Demokratik Sağlık Sen tarafından uzun zamandır dile getirilen başta emekliliğe yansıtılmayan ek ödeme tutarları ve bu ödeme kalemlerinin iş barışını bozar nitelikte olmasından kaynaklı düzeltme talebimizin Sayın Bakan tarafından da dile getirilmesini kıymetli buluyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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