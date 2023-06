Demirci Ustası, İş Yerinin Çatı Katında İstiridye Mantarı Üretiyor

Bitlis'te 40 yıldır demirci ustalığı yapan Hasan Şirvan, iş yerinin çatı katında oluşturduğu 30 metrekarelik alanda hobi olarak istiridye mantarı üretiyor.

30 metrekarelik alanda doğal bir sera oluşturulan demirci ustası Şirvan, her üretimde yaklaşık 300 ile 350 kilo arasında ürün alıyor. 5 yıl önce hobi olarak ürettiği mantarları ücretsiz olarak eş, dost ve akrabalarına ikram eden Şirvan, ilerleyen zamanlarda Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünün destek vermesi durumunda bu işin ticaretini yapabileceğini söyledi. Kendi imkanıyla kurduğu iklimlendirme, havalandırma ve nemlendirici sistemlerle 3 aylık sürede 350 kilo istiridye mantarı yetiştirdiğini ifade eden Hasan Şirvan, internette görüp araştırma yaparak iş yerinin çatı katında istiridye mantarı üretimine başladığını belirtti. Yaklaşık 40 yıldır demircilik ustalığı yapan Şirvan, "Bu son 5 yıl içinde de mantar üretimi yapmak için heveslendim ve hobi olarak başladım. Yetiştirdiğim ürünleri deneme yaparak bu hale getirdim. Buradaki gayem, ürün üretmeyi öğrenip bunu ticari bir şekilde yapabilmektir. Şu an için hobi olarak yapıyorum. Eşimize dostumuz üretiyoruz. Ürettiğimiz malzemeleri en kaliteli şekle getirmek için laboratuvar çalışmaları yapıyoruz. Her türlü imkanlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Alt katta iş yerimiz çatı katında ise bir mantar odası yaptık. Bu odada ürünlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 metrekare içinde 300 ile 350 kilo oranında ürün almayı düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri buradaki esnaf komşularımıza hediye olarak veriyoruz. Bu ürünlerde sağlık açısından herhangi bir zarar görmedik. Bütün denemelerini yaptıktan sonra ikramlarda bulunduk. Bu işi tam olarak öğrendikten sonra ticaretini yapmaya başlayacağız" diye konuştu.