Demirci Halıları Dünya Pazarında İlgi Görüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dokunan halılar, modern üretim teknikleriyle dünya pazarında Türk motiflerini tanıtıyor. Türkiye'nin yün halıcılığında öne çıkan Demirci'de, halı üretimi geleneksel yöntemlerle ve makine dokumasıyla artırılıyor.

Türkiye'de cami ve el dokuma halıcılığının önemli merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde, Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifleriyle dokunan halılar Çin ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Demirci halıları, binlerce yıllık Anadolu halıcılık kültürünü modern üretim teknikleriyle buluşturarak dünya pazarında Türk motiflerini tanıtmayı sürdürüyor.

Yün işlenerek ipliğe dönüştürüldükten sonra çeşitli desen ve renklerle dokunan halılar, hata kontrolü, yıkama, tıraşlama ve paketleme süreçlerinden geçirilerek ihracata hazır hale geliyor.

İlçede geleneksel el dokuma halıcılığı sürerken, el dokuma görünümlü makine halıcılığıyla da üretim kapasitesi artırılıyor.

Demirci'de halı üreticiliği yapan İbrahim Akarsu, ilçenin Türkiye'de yün halıcılığıyla öne çıktığını belirterek, "Ürünlerimizde geleneksel Türk motiflerini baz alıyoruz. Makine dokuması sonrası halılar el halısı işlemine tabi tutuluyor. Özellikle revize edilmiş geleneksel desenler son yıllarda yoğun talep görüyor." dedi.

İklim koşullarının halı tercihlerini etkilediğini ifade eden Akarsu, "Soğuk bölgelerde yüksek havlı, sıcak iklimlerde ise düşük havlı halılar daha çok rağbet görüyor. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve Amerika pazarında geleneksel motifli halılarımız yoğun ilgiyle karşılanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Ekonomi
