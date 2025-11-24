Haberler

Demirci'de Öğretmenler Günü'nde Ücretsiz Simit İkramı

Manisa'nın Demirci ilçesinde fırıncı Harun Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ücretsiz simit dağıtarak anlamlı bir jest yaptı. 25 yıldır fırıncılık yapan Harun Çınar ve eşi Tuğba Çınar, gün boyunca öğretmenlere simit hediye etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde fırıncı Harun Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir jest yaparak öğretmenlere ücretsiz simit dağıttı.

Demirci'nin Çamlıca Mahallesi'nde 25 yıldır fırıncılık yapan Harun Çınar, eşi Tuğba Çınar ile birlikte hazırladıkları simitleri gün boyunca öğretmenlere hediye etti. Fırına gelen öğretmenler simitlerini ücretsiz alırken, talep eden okullara da simitler bizzat ulaştırıldı.

Fırıncı Harun Çınar'ın eşi Tuğba Çınar öğretmenlere verdikleri değeri vurgulayarak, "Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizleri ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize özel olarak bugün fırınımızda ürettiğimiz simitleri ücretsiz yaptık. İsteyen öğretmenlerimizin okullarına kadar simitleri ulaştırıyoruz. Fırınımıza gelen öğretmenlerimiz ücretsiz olarak simitlerimizden alabiliyor. Öğretmenler bizim baş tacımız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
