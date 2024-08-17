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Demirci'de 550 Ton Badem Rekoltesi Bekleniyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi artış gösteriyor. Bu yıl 550 ton badem rekoltesi beklenen ilçede çiftçiler hasada başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, yeni dikilen bademlerle birlikte 2 yıl içinde 700 ton badem rekolte hedeflendiğini belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 550 ton badem rekoltesi bekleniyor.

Hünnap, kiraz ve cevizin yanında son yıllarda badem üretiminin arttığı Demirci'de çiftçiler badem hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler, sırıklar marifeti ile ürünlerini topluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede 1178 kayıtlı badem üreticisi olduğunu belirterek, "13 bin 200 dekar alanda 400 bin ağaçtan bu yıl 550 ton badem rekoltesi bekleniyor. Bademlerin yüzde 50'si şu anda 5 yaşında. Yeni dikilen bademler ile birlikte 2 yıl içerisinde 700 ton badem rekolte hedefimiz var." dedi.

İbrahim Çatal da 16 yıldır badem üretimi yaptığını kaydederek, "2024 yılı güzel ve bereketli bir yıl. İnşallah fiyatlarımız da güzel olur. Bademlerimizin kalitesi gayet iyi ve içi dolgun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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