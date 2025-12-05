Deloitte 2025 C-Suite Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Deloitte, kurumsal sürdürülebilirliğin mevcut durumuna ve şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımlarına mercek tutan 2025 C-Suite Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 ülkede 2 bin 100'den fazla üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen 2025 rapor, sürdürülebilirliğin şirket gündemlerinde teknolojiyle birlikte en üst sırada yer aldığını ve yatırımların hız kesmeden arttığını gösteriyor.

Rapora göre, şirketler özellikle sürdürülebilirlik teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırmayı sürdürüyor. Liderler, teknolojinin, özellikle yapay zekanın, şirketlerin verimliliği artırmasına, raporlamayı geliştirmesine ve yeni sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmesine yardımcı olan güçlü bir etken olduğunu belirtiyor.

Kuruluşların yüzde 81'i, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yapay zekayı halihazırda kullanıyor.

Ankete katılanların yüzde 45'i, iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği gelecek yıl şirketleri için en önemli 3 zorluktan biri olarak belirtiyor. Sürdürülebilirlik gündemi, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi gündemiyle aynı seviyede, ekonomik görünüm ve ticaretle ilgili zorlukların ise önünde yer alıyor.

Yöneticilerin yüzde 83'ü geçen yıl sürdürülebilirlik yatırımlarını artırdığını bildirirken bunların yüzde 69'u yatırımlarının bir miktar arttığını, yüzde 14'ü ise önemli ölçüde arttığını belirtiyor.

Ayrıca katılımcılar, ekonomik belirsizlik gibi daha geniş piyasa koşulları ya da teknolojiye daha yoğun yatırım yapma ihtiyacı gibi rakip öncelikler nedeniyle sürdürülebilirlik eylemlerini azaltmadıklarını belirtiyor.

Rapor, son birkaç yıldır artış gösteren bazı uygulamalarda sınırlı bir gerilemeye de işaret ediyor. Buna göre üst yönetici ücretlerinin sürdürülebilirlik performansına bağlanması yüzde 43'ten yüzde 36'ya, tedarikçilere özel sürdürülebilirlik kriterleri getirilmesi yüzde 47'den yüzde 38'e, yenilenebilir enerji alımıyla operasyonel emisyonların azaltılması yüzde 49'dan yüzde 42'ye geriledi.

Öte yandan rapor, sürdürülebilirlik çabalarının önündeki engellerin ve eyleme yönelik beklentilerin önceki yıllara kıyasla farklılaştığını gösteriyor.

Az sayıda yönetici ise maliyet veya politika desteği eksikliğinin artık sürdürülebilirlik çabalarını etkileyen başlıca konu olmadığını, buna karşılık çevresel etkilerin ölçümlenmesindeki zorlukların daha fazla öne çıktığını vurguluyor.

Liderler, kısa vadede iklim değişikliğini iş stratejileri ve operasyonları için geçmiş yıllara kıyasla daha az yıkıcı olarak tanımlarken, yöneticiler, paydaşların çoğunun sürdürülebilirlik çabalarının artırılması yönünde baskı yapmayı sürdürdüğünü, ancak eylemin azaltılmasını talep eden azınlığın da varlığını koruduğunu ve genel olarak paydaş baskısının son yıllarda azaldığını raporda vurguluyor.

Veri odaklı teknolojiler sürdürülebilirliği hızlandırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Murat Günaydın, raporun bulgularının, sürdürülebilirliğin artık büyüme ve rekabet gücünün ana ekseni olduğunu gösterdiğini belirtti.

Günaydın, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin verimlilik artışı, şeffaf raporlama ve yeni sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde en güçlü kaldıraç konumunda olduğunu kaydetti.

Liderlerin, kurumsal sürdürülebilirlik çabalarının, "risk yönetimi", "marka itibarı", "maliyet tasarrufu", "gelir yaratımı" gibi gerekçelerini ve buna bağlı faydalarını kabul ettiklerini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Büyük çoğunluğu, sürdürülebilirliğe yaklaşımlarının ya iş modellerini dönüştürmeyi ya da sürdürülebilirliği kuruluşlarının geneline yerleştirmeyi içerdiğini belirtiyor. Dördüncü yılına giren raporun bulguları bize, teknoloji çözümlerinin uygulanması, sürdürülebilir malzemelerin kullanılması, yeni sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi, operasyonel verimlilik önlemlerinin alınması ve ölçümlemelerle ilerlemenin izlenmesi gibi unsurları içeren, sürdürülebilirlik hususlarını strateji, operasyonlar ve inovasyona entegre etmek için bir vizyon sunan fiili bir yol haritası ortaya koyuyor."