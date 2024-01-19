DEİK Başkanı Nail Olpak, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Olpak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafına oy veren Olpak, "çevre ve yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" karesini tercih eden Olpak, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mustafa Hassona'nın "Veda" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

DEİK Başkanı Olpak, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Umutların yeşerdiği gelişmelerin yanında canımızı yakan acıların da olduğu kareleri yakalayarak, dünyada yaşanan gelişmeleri tarih sayfalarına not düşen Anadolu Ajansının muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.