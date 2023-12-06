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Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücret zammı önerisini açıkladı. Asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini belirten Davutoğlu, "En az 17 bin lira olması şarttır. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir. Bu asgari ücretin yılda bir kere düzenlemesi ise zulümdür." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, birlikte grup kurduğu Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Davutoğlu, asgari ücretin en az 17 bin TL olması gerektiğini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLAMAZ"

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede de bulunan Davutoğlu, "Asgari ücret açlık sınırının altında asla olamaz. En az 17 bin lira olması şarttır. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir. Bu asgari ücretin yılda bir kere düzenlemesi ise zulümdür." düşüncesini dile getirdi.

AKŞENER DE ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener de bugün asgari ücret zammı önerisini açıkladı. 2024'te asgari ücrete 2 kere zam yapılması gerektiğini belirten Akşener, "İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten; makul asgari ücret talebimiz ocak ayı için, 17 bin lira; temmuz ayı için ise, 20 bin 500 liradır." dedi.

HÜKÜMETTEN TEK ZAM MESAJI

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40-50 ARASI

Kamuoyunda asgari ücret zammı için yüzde 40-50 arasında bir beklenti oluşmuş durumda. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Ekonomi

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