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Davos Zirvesi 2023: Küresel Ekonomi ve İşbirliği Temaları Ele Alınıyor

Davos Zirvesi 2023: Küresel Ekonomi ve İşbirliği Temaları Ele Alınıyor
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Dünya Ekonomik Forumu'nun 55. Yıllık Toplantıları İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. 'Akıl Çağı İçin İşbirliği' temasıyla düzenlenen zirvede, elektrikli araçlar, temiz enerji dönüşümü ve küresel ekonomik büyüme gibi konular tartışılacak. Oturumlarda ABD'nin yeni politikaları ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları başladı.

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl "Akıl Çağı İçin İşbirliği" temasıyla düzenlenen zirvede, dün akşamki açılış töreninin ardından bugün ilk oturumlar düzenleniyor.

Bugünkü oturumlarda ABD'de yeni başkanlık dönemine ilişkin ilk değerlendirmeler yapılacak, elektrikli araçlar, temiz enerji dönüşümü, ticaret, enerjinin jeopolitiği ve küresel ekonomik büyüme gibi konular masaya yatırılacak.

WEF Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın açılış konuşmalarının ardından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa konuşmacılara hitap edecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bugün Davos'ta bir konuşma yapacak.

Zirve kapsamında ayrıca "Gazze'deki İnsani Durum Hakkında Brifing" başlığı altında bir oturum da düzenlenecek.

Davos Zirvesi hakkında

Bu yılki zirveye 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı beklenirken, 60'ı devlet başkanı ve başbakan da katılımcılara hitap edecek.

Küresel ekonomide paradigma değişikliğinin yaşandığı bu dönemde, toplantıda büyümenin nasıl yeniden sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı, sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak.

Oturumlarda konuşmacılar, ABD'nin yeni politikaları, küresel işbirliğinin giderek zayıflaması sonucu ortaya çıkan parçalanma, ticaret politikaları, yapay zeka ve dijitalleşme, temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele, merkez bankalarının para politikaları, faiz ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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