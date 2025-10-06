Haberler

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bir süredir piyasaya sürülmeyen paraları yeniden bastı. 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı. Böylece eylül ayında madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, bir süredir basılmadığı için piyasaya sürülmeyen paraları yeniden bastı.

Darphane Genel Müdürlüğü, 8 ay boyunca basılmayan madeni ufaklık paraları yani halk arasında bozuk paraları basıp yeniden tedavüle soktu. 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı.

"50 KURUŞ BASILMAYACAK" İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Bazı yayınlarda "50 kuruş maliyeti yükseldiği için basılmayacak" iddiaları kaynaklar tarafından yalanlanmıştı. Darphane'nin verilerine göre eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşti. Eylül ayında böylece madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira olarak basılmış oldu.

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

ASILSIZ İDDİALAR DOLAŞIYOR

Madeni paralara ilişkin olarak maliyetlerinin yükseldiği için basımlarının durduğu veya duracağı iddiaları zaman zaman ortaya çıkıyor. Ancak son yapılan veri açıklamasıyla bu iddiaların tamamının yalan ve asılsız olduğu, itibar edilmemesi gerekliliğini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir

Tarih netleşti! Ankara kulislerini sarsan Demirtaş iddiası
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Milletle dalga geçiyor bunlar 1 5 10 kuruş mu yanlarına 0 koymayı unutmuşlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımesut egriboyungil:

Gerek var mıydı, zaten bu madeni paraların alım gücü kalmadı, eridi, gitti. Basılacaksa 5 , 10 ve 20 lira basılsaydı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımesut egriboyungil:

Gerek var mıydı, zaten bu madeni paraların alım gücü kalmadı, eridi, gitti.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Ehehehh devrim niteliğinde ehehehehh

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı başdanışmanından gündem olan Öcalan çıkışı
En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.