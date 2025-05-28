Dardanel, İSO 500 Listesi'nde 62 Basamak Yükseldi

Dardanel, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 369. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeniliği merkezine alan üretim anlayışı ve stratejik yatırımlarıyla istikrarlı büyümesini sürdüren Dardanel, İSO 500 Listesi'nde 62 basamak yükselerek 319. sıranın sahibi oldu.

Dardanel, sektördeki öncü konumu sayesinde bu başarıya ulaştı. İstanbul, Çanakkale ve Yunanistan'da faaliyetlerine devam eden şirket, kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye sosyal, kültürel ve ekonomik alanda katkılar sağladı.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ürün ve kategori çeşitliliğini artıran Dardanel, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası yatırımlarla rekabet gücünü pekiştirdi.