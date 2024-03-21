DAP İdaresi Başkanı, Doğu Anadolu'daki Potansiyeli Öne Çıkarıyor

Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ziyaretinde, DAP İdaresi'nin kuruluş amacı ve yapılan çalışmalar ile bugüne kadar Erzurum'da ve Bölgede desteklenen projeler hakkında bilgi verdi. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı merkezi bir kuruluş olduğunu amacının ise uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Bölgenin kalkınmasını hızlandırmak olduğunu söyleyen DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, sorumluluk alanında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illeri bulunduğunu belirtti.

2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde, Erzurum'da, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Tarımsal Eğitim-Yayım, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, Muhtelif Kültür, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve DAP Bölgesine Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi gibi toplam 226 projeyi desteklerini ve söz konusu projelere 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardıklarını ifade eden Demirdöğen, 2024 yılında da benzer 8 projenin DAP İdaresi tarafından destekleneceğini belirtti.

Bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Demirdöğen, tarımdaki iş yükünün ağır olduğunu, bu yükü azaltmak için de tarımsal mekanizasyona önem verdiklerini aktardı. Tarımsal sulamayla birlikte, iş yükünü azaltan, üretimin kalitesini ve miktarını artırmayı hedefleyen projelere daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi.

Ziyarette, Erzurum'un kalkınmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, paydaş kurumların dayanışmasını önemsediğini ve merkezi Erzurum'da bulunan DAP İdaresi'nin de şehrin ve bölgenin kalkınması noktasında çok önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. Toplantı sonrası, DAP Hizmet Binası içerisinde incelemelerde de bulunan Vali Çiftçi, DAP Konferans Salonunu gezdi. Toplantıya DAP BKİ Başkan Yardımcıları Mehmet Özdoğan, Melih Kirişçi ve Koordinatörler ile Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Kaygusuz ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Codur katıldı. - ERZURUM