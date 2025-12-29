DAP Bölgesi'ne 12 yılda 13,4 milyar TL destek

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen düzenlediği basın toplantısında DAP'ın yaptığı çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Demirdöğen, yaptığı değerlendirme toplantısında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2013-2025 yılları arasında DAP Bölgesi'ndeki 15 ilde hayata geçirilen projelere 13 milyar 433 milyon 929 bin 693 TL ödenek aktarıldı.

Tarım, eğitim, kültür, enerji ve imalat sektörlerinde uygulanan 2.086 proje ile bölgenin üretim kapasitesi artırılırken, yaşam kalitesi ve beşeri sermaye güçlendirildi. Desteklerin yüzde 81'i tarım ve kırsal kalkınmaya, yüzde 9'u beşeri ve sosyal kalkınmaya, yüzde 10'u ise diğer alanlara yönlendirildi.

Bu süreçte binlerce kilometre sulama kanalı inşa edilirken, meralar iyileştirildi, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı güçlendirildi. Eğitim ve kültür alanında ise kütüphaneler, kültürel miras projeleri ve sosyal yaşamı destekleyen yatırımlar hayata geçirildi.

DAP İdaresi, 2025 yılında da 15 ilde 78 projeye 525 milyon TL destek sağlayarak bölgesel kalkınma çalışmalarını sürdürdü.

DAP Bölgesi'nde Tarım ve Hayvancılığa Güçlü Destek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 2024-2028 DAP Eylem Planı kapsamında tarım, hayvancılık, eğitim ve kültür alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Sulama projeleri kapsamında 26 proje ile 41 bin 979 dekar tarım arazisinin suya kavuşturulması hedeflenirken, 29,81 kilometre açık kanal ve 47,38 kilometre kapalı kanal inşa edildi.

Bitkisel üretimde 18 proje kapsamında 691 modern tarım makinesi üreticilere teslim edildi, 19 sera kuruldu, 1.948 çiftçiye 478 bin 600 kilogram tohum dağıtıldı ve 321 dekar kapama meyve bahçesi tesis edildi.

Hayvancılık alanında yürütülen 19 proje ile ahır, ağıl, hayvan pazarı, kesimhane ve arıcılık tesisleri kuruldu. Üreticilere 200 süt soğutma tankı, 30 seyyar çoban evi ve çeşitli ekipmanlar sağlandı.

Eğitim ve kültür alanında ise 15 proje kapsamında kütüphaneler, atölyeler, köy okulu onarımı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, yapılan yatırımların bölgenin tarımsal üretimini ve kırsal kalkınmasını güçlendirdiğini belirtti.

Demirdöğen, toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM