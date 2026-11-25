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Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 15 ilde tarımdan kalkınmaya kadar farklı sektörlerde yürütülen 2 bin 130 projeye 2013'ten bu yana 18,6 milyar liralık kaynak aktararak, bölgenin ekonomik potansiyelini yatırımlarla harekete geçiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak Erzurum'da faaliyet gösteren DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas'ta kamu kurumlarının yatırım projelerine destek sağlıyor.

Bölgenin üretim kapasitesini artırmak, tarımsal faaliyetleri geliştirmek ve ekonomik kaynaklarını daha verimli değerlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten DAP, gelecek dönemde de gerçekleştirilen eylem planları çerçevesinde bölgenin kalkınması için gerekli kamu desteklerini sağlayacak.

Bu yıl tarıma 432 milyon 500 bin, eğitime 60 milyon lira destek sağlandı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, kurumun kamu projelerine yönelik çalışmalarını anlattı.

Güray, "Başkanlığımız 2026 yılında tarım sektörüne 432 milyon 500 bin lira, eğitim-kültür sektörüne ise 60 milyon lira ödenek tahsis etmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerle toplam 45 proje desteklenmiştir." dedi.

2013'te kurulan DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 15 ilde hizmet verdiğini hatırlatan Güray, "Eğitim-kültür, sanayi, turizm ve enerji gibi birçok alanda kamu kurumları eliyle 2 bin 130 proje hayata geçirilmiş ve 18 milyar 600 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir." dedi.

2027'de üretim kapasitesini artıracak projeler desteklenecek

Güray, şöyle devam etti:

"DAP'ın kuruluş kanununda yer alan asli görevi, bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmektir. Bu görev doğrultusunda 5 yıllık dönemler halinde eylem planları hazırlanmakta ve belirlenen hedeflere ulaşılması için çalışmalar yürütülmektedir. Eylem planlarımız özellikle bölgemizde başat sektör olan tarımda bitkisel üretim ve hayvancılıkta katma değerli üretime yoğunlaşmaktadır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

2027 yılında da çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Güray, 2024-2028 DAP Eylem Planı çerçevesinde tarımsal üretimde sulanabilir alan varlığının artırılması, bitkisel üretimde verimlilik ve katma değerin yükseltilmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi, buzağı kayıplarının azaltılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, kültürel mirasın korunması ve alternatif turizm altyapısının oluşturulması gibi alanlarda kamu kurumlarına destek sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA