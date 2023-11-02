Danone, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak

Danone CEO'su Antoine de Saint-Affrique, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı muazzam bir fırsat olarak gördüklerini ve Çin pazarından keyif aldıklarını söyledi.

ÇEKİM TARİHİ: 8 Ekim 2023

1. Shanghai kentinden çeşitli görüntüler

2. Danone ürünlerinden çeşitli görüntüler

4. Danone fabrikalarından çeşitli görüntüler

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.

Danone CEO'su Antoine de Saint-Affrique, şirketin fuarı "muazzam bir fırsat" olarak gördüğünü söyledi.

"Son 6 yıldır CIIE'ye katılıyoruz ve bu fuarı muazzam bir fırsat olarak görüyoruz. Fuar, hem dünyanın Çin'e açılan hem de Çin'in dünyaya açılan penceresi olarak çift pencere görevi görüyor. Çin inovasyonunun en iyilerini, teknolojinin en iyisini bulabileceğiniz bir yer. Müthiş bir etkileşim ve inovasyon platformu. Çin'de yarattığımız inovasyonumuzu Çin ve dünyanın geri kalanı için sergileyeceğiz. Bu serginin ortağı olduğumuz için gurur duyuyoruz."

CEO, Çin pazarından "çok keyif aldıklarını" ve bu pazara güven duyduklarını söyledi.

"Çin'de uzun süredir aktif şekilde yer alıyoruz. Çin pazarı, şu an Danone'nin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor ve ikinci en büyük bölgemizi oluşturuyor. Bizim için son derece önemli bir bölge. Çin'in önemi sadece bir büyüme ve fırsat bölgesi olmasından dolayı değil, aynı zamanda bir inovasyon bölgesi olmasından kaynaklanıyor. Burada Shanghai'da ve Çin'de aldığımız destek sayesinde yıl boyunca son derece güçlü yerel inovasyon becerileri geliştiriyoruz. O yüzden Çin bizim için çok önemli. Çin bizim için inovasyon demek ve 10 fabrikamızın bulunduğu, bazı cihazlarımızın dünyanın geri kalanına ihraç edildiği son derece güçlü bir tedarik zinciri demek. Bu bölgede son derece hızlı büyüme kaydediyoruz. Geçen yarı yıla bakacak olursanız Çin'de ve Kuzey Asya'da yaklaşık yüzde 12'nin biraz üzerinde büyüme kaydediyoruz. Çin'i bağlılığımızı sürdürdüğümüz ve çok keyif aldığımız bir büyüme pazarı olarak görüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)