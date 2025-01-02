Danıştay yemek kartlarının alışverişte kullanılmasına sınırlama getirdi

Yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarının hızla arttığı Türkiye'de, birçok çalışan yemek kartlarıyla market alışverişi yapmaya başlamıştı. Bu durum, Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'nin daha önce yaptığı çağrıya yol açtı. Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına yönelik kısıtlama getirilmesini talep etmişti. Danıştay'ın aldığı karar, restoranlardaki harcamaları avantajlı bir şekilde sürdürürken, marketlerdeki kullanımları sınırlama getirdi.

DANIŞTAY'IN KARARI VE TEPKİLER

Danıştay, yemek kartlarıyla yapılan restoran harcamalarında tutar sınırı olmaksızın prim istisnasını kaldırdı. Bu değişiklik, işverenlerin yemek kartlarına yönelik ödeme yapmalarını teşvik edecek, ancak marketlerdeki kullanımların kısıtlanması, sektörde tepkiye yol açtı. Yeni düzenlemeyle, SGK genelgesinde değişikliğe gidilmiş olsa da, marketlerde yemek kartlarının kullanımı günlük 158 TL'lik prim muafiyetiyle sınırlı kalacak.

MARKETLERDE YEMEK KARTI KULLANIMININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Restoran işletmecileri bu düzenlemeye karşı olsa da, enflasyon ortamında birçok çalışanın yemek kartlarını temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerde kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, yemek kartlarının marketlerdeki kullanımının devam etmesi ve kısıtlamaların uygulanmaması yönünde bir eğilim söz konusu.