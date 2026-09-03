Kozan'da Salça Sezonu Damları Kırmızıya Bürüdü

Adana'nın Kozan ilçesinde salça sezonunun başlamasıyla birlikte apartmanların damları kırmızıya büründü. Kışlık salçalarını hazırlamak için bir araya gelen kadınlar biberleri türküler eşliğinde imece usulü temizlerken, Adana güneşinin altında saatler süren salça mesaisi renkli görüntüler oluşturdu.

Kozan ilçesinde yaz aylarının geleneksel hazırlıklarından biri olan kışlık salça yapımı başladı. İlçede apartmanların avlularında bir araya gelen aileler ve komşular, salçalık biberleri tek tek temizleyip çekerek kış sofraları için hazırlıyor. Gün boyu süren zorlu mesai ise türkülerle eğlenceye dönüşürken kadınlar hem kışlık hazırlıklılarını yapıyor hem de komşuluk dayanışmasını yaşatıyor.

Sabah saatlerinde başlayan salça mesaisinde yüzlerce kilogram biber, Adana'nın kavurucu sıcağı altında temizleniyor. Temizlenen ve çekilen biberler asansörler ile damlara çıkarılarak hazırlanan özel alanlarda günlerce güneşte karıştırıp bekletilerek salçaya dönüştürülüyor.

"Saatler süren bir mesaisi var"

Yaklaşık 800 kilogram biber alan Celil Alkış da ailesi ve komşularıyla birlikte damda salça mesaisine başladı. Saatler süren çalışmanın hem zahmetli hem de keyifli olduğunu belirten Alkış, "Bu yıl hem kendi kışlık salçamızı hem de satacağımız kışlık salçamızı hazırlıyoruz. Saatler süren bir mesaisi var. Biberler tek tek temizleniyor, çekiliyor. Daha sonra damda özel olarak hazırladığımız kurutma alanlarında günlerce güneşte karıştırarak hazırlayacağız" dedi.

"8 saattir biber temizliyoruz"

Eşi Fındık Alkış ise komşularıyla birlikte imece usulü çalıştıklarını belirterek, "Salça sezonu başladı. Komşularımızla imece usulü temizliyoruz. Apartmanda salça sezonu başladı. Yardımlaşarak ailece hazırlıyoruz. 8 saattir biber temizliyoruz" diye konuştu.

Hem üretim hem ev ekonomisine katkı sunuyorlar

Kendi kışlık salçasını her yıl evde hazırlayan Mürvet Bozdoğan ise bu yıl 210 kilogram biber aldıklarını ve yaklaşık 35 kilogram salça elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yaklaşık 35 kilo salça çıkaracağız. Kilosu normalde 400-450 TL arasında satılıyor. Biz ailemiz için yapıyoruz, fazlası olursa satıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı