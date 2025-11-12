Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Konut GYO, Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin asli edim kullanım süresi başlangıcını öne çekme kararı aldı.

SÜREÇ PLANLANAN TAKVİMDEN ÇOK DAHA ERKEN TAMAMLANDI

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Damla Kent Projesi'nin tüm etaplarında ihale ve sözleşme süreçleri planlanandan çok daha önce tamamlandı. 22 Ekim 2025 itibarıyla takvimden önde ilerleyen proje kapsamında inşaat faaliyetlerinin hızla başlaması, yeni kararın alınmasında belirleyici oldu.

SPK'DAN ONAY ALINDI

Bu gelişmeler üzerine şirket, yatırımcıların asli edim taleplerini beklenen tarihten önce gerçekleştirebilmeleri amacıyla 3 Kasım 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. SPK, yapılan başvuruyu 7 Kasım 2025'te onayladı.

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

Kurul onayının ardından, asli edim kullanım süresi başlangıcı 26 Kasım 2025 olarak güncellendi. Yatırımcılar, 11 Ağustos 2028'e kadar asli edim taleplerinde bulunabilecek; ayrıca 10 Temmuz 2029'a kadar edim değişikliği talebi yapma hakkına sahip olacak.