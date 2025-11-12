Haberler

Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi

Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi
Emlak Konut, Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'nda yatırımcıların asli edim taleplerini daha erken gerçekleştirebilmesi için süreci öne çekti. SPK onayının ardından yeni takvime göre asli edim kullanım süresi 26 Kasım 2025'te başlayacak. Yatırımcılar Ağustos 2028'e kadar edim talebinde, Temmuz 2029'a kadar da değişiklik başvurusunda bulunabilecek.

  • Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin asli edim kullanım süresi başlangıcı 26 Kasım 2025 olarak güncellendi.
  • Yatırımcılar 11 Ağustos 2028'e kadar asli edim taleplerinde bulunabilecek.
  • Yatırımcılar 10 Temmuz 2029'a kadar edim değişikliği talebi yapma hakkına sahip olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Konut GYO, Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin asli edim kullanım süresi başlangıcını öne çekme kararı aldı.

SÜREÇ PLANLANAN TAKVİMDEN ÇOK DAHA ERKEN TAMAMLANDI

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Damla Kent Projesi'nin tüm etaplarında ihale ve sözleşme süreçleri planlanandan çok daha önce tamamlandı. 22 Ekim 2025 itibarıyla takvimden önde ilerleyen proje kapsamında inşaat faaliyetlerinin hızla başlaması, yeni kararın alınmasında belirleyici oldu.

Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi

SPK'DAN ONAY ALINDI

Bu gelişmeler üzerine şirket, yatırımcıların asli edim taleplerini beklenen tarihten önce gerçekleştirebilmeleri amacıyla 3 Kasım 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. SPK, yapılan başvuruyu 7 Kasım 2025'te onayladı.

Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

Kurul onayının ardından, asli edim kullanım süresi başlangıcı 26 Kasım 2025 olarak güncellendi. Yatırımcılar, 11 Ağustos 2028'e kadar asli edim taleplerinde bulunabilecek; ayrıca 10 Temmuz 2029'a kadar edim değişikliği talebi yapma hakkına sahip olacak.

Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Murat:

