Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı: Devlet Yem Fiyatlarını da Sabit Tutmali

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Bekir Kayan, "Devletimiz nasıl sütü, eti sabit tutmaya çalışıyorsa yem firmalarını da sabit tutsun. Girdilerimiz belli, bir çuval yem 400-450 lira. Mısır neredeyse 6 bin TL. Bunlar bence haksız kazanca giriyor. Burada üreticileri de düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı (DSYB) Başkanı Bekir Kayan, üreticilerin sorunları ve verilen desteklere ilişkin açıklama yaptı. Kayan, şunları söyledi:

"DESTEKLERDEN FAYDALANMAK İÇİN AŞILARIN DOĞRU YAPILMASI LAZIM"

"Buzağı desteği 2023 yılında 750 liradan bin 700 liraya kadar, soy kütüğü hizmet bedeli olarak da 400 lira gibi bir rakam düşünülüyor. Onunla birlikte 2 bin 100 liraya kadar çıkarılacak. Üreticimiz bundan faydalanacak, tabi bundan faydalanmak için aşıların doğru yapılması lazım. İki doğum arasında 600 günü geçmemeleri gerekiyor. İlk doğumda 960 günü geçmemesi gerekiyor. Suni tohumlama yaptırırsa 400 TL destek, Damızlık Birliği'ne üye olup ve tohumlarını kullanırlarsa ekstra nerdeyse 600 TL'ye kadar fark çıkıyor. Üreme parametresine uyarsa 300 TL, uymazsa 750 TL. En düşük 750, en yükseği kurallara uyduğu sürece 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor. Burada Damızlık Birliği'nin bir farkı oluşuyor. Damızlık Birliği üyesiyse, tohumlamayı da bünyemizde yapıyorsa 600 lira gibi bir para kazanıyorlar.

"SUNİ TOHUMLAMAYA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Kaliteli güzel ırklar elde etmemiz için suni tohumlamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Suni tohumlamanın çok pahalı olduğu söyleniyor. Diğer illere kıyasla Aksarayımızda yüksek değil. Veteriner Odası hekimleri ile yaptığımız anlaşmalarla belli bir miktarda suni tohumlama yapılıyor ama sürünün ve işletmenin geleceği açısından suni tohumlama yapmalıyız çünkü biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman neye bakıyoruz; pedikürlerine, hayvan verimi, kalitesi nasıl, genetik yapısı nasıl buna bakıyoruz ama bunların ne genetik yapısı tutuyor ne de tohumlama yaptırılıyor. O zaman da belirli bir müddet sonra çiftliği yenilemek zorunda kalıyor. Üretim uzun soluklu bir iştir. Üreticilerimizin işlerini daha kaliteli ve düzenli yapmalarını rica ediyorum.

"DEVLET, YEM FİYATLARINI DA SABİT TUTMALI"

Yem fiyatlarına son aylarda 35-40 TL gibi bir zam geldi. Bizim sütümüzde de yeni bir zam yok. Devletin açıkladığı fiyat 6 aydır aynı şekilde. Ülkemizde enflasyon yüzde 60'larda. Her 6 ayda asgari ücrete zam gelirken süt üreticilerimizin fiyatları hala devletimiz tarafından sabit tutulmakta. Piyasa şartlarına göre hayvanlar kesildiği için sütte de azalma olduğu için süt fiyatları rekabete girdi. Biraz olsun fiyatlar artışa geçti. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyattan biraz yukarıya geçti. Üreticilerimiz biraz daha rahatladı ama yem fiyatları boş durmuyor. Hemen arka arkaya zamları yaptıkları için aldığımız yeni süt fiyatlarını geride bırakmış oldu. Üreticilerimiz bu konuda çok mağdurlar. Devletimiz nasıl sütü, eti sabit tutmaya çalışıyorsa yem firmalarını da sabit tutsun. Girdilerimiz belli, bir çuval yem 400-450 lira. Mısır neredeyse 6 bin TL. Bunlar bence haksız kazanca giriyor. Burada üreticileri de düşünmemiz gerekiyor. İnsanlar hayvanlarını keserlerse onlar da yem satacak üretici bulamayacaklar. Yaşat ki yaşayasın. Üreticiyi yem firmaları yaşatmazsa kendileri de bir gün aynı yere gelir. Yem fiyatlarını daha makul yaparlarsa üreticilerimiz daha da rahatlayacaklar."

"YABANCI UYRUKLU İŞÇİLER ÇALIŞTIRIYORUZ"

Üreticilerin işçi bulma konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Kayan, "Yabancı uyruklu işçiler çalıştırıyoruz, yerli işçilerimiz yanaşmıyor hayvancılık zor diye. Bizim yabancılara verdiğimiz en az ücret 15 bin TL. Evi bizden, suyu, elektriği, kömürü bizden. Bir işçinin maliyeti 20 bin lirayı geçiyor. Kendi insanlarımıza gel çalış dediğimiz zaman 'şehirde olsun aç kalayım' diyorlar. Tarım sektöründe ve hayvancılık sektöründe yeni bir uygulama getirilirse bizler seviniriz. Üreticilerimiz açısından hem üretim durmaz hem daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.