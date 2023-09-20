Dakka'da Şeker Kamışı Hasadı Hızla Devam Ediyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da erken şeker kamışı hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Hasat sezonu, Eylül ayından önümüzdeki yılın Mart ayına kadar sürecek. Elverişli hava koşulları sayesinde olağanüstü üretim artışını memnuniyetle karşılayan şeker kamışı yetiştiricileri, bu yıl hatırı sayılır kazançlar elde etmeyi umuyor.