DAİMFED'in Kahramanmaraş şubesi açıldı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) Kahramanmaraş şubesi açıldı. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitlik sektöründe son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, artık sektöre girmenin zorlaştığını söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) Kahramanmaraş Şubesi, yoğun katılımla açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, federasyonun çalışmaları ve Kahramanmaraş şubesinin hedefleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

"Önemli olan sağlıklı ve depreme dayanıklı kentler üretmek"

Açılışta konuşan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, inşaat sektöründe son dönemde yatay bir seyir izlendiğini belirterek, özellikle altyapı ve üstyapı yatırımlarında büyümenin sınırlı kaldığını söyledi. Konut yatırımlarının nispeten daha hızlı ilerlediğini ifade eden Tüzmen, Kahramanmaraş'ta arz fazlası ve talepteki azalma nedeniyle fiyatlarda gerileme yaşandığını kaydetti.

Sektörde asıl amacın rant elde etmek değil, sağlıklı, güvenli ve depreme dayanıklı yapılar ile kentler inşa etmek olması gerektiğini vurgulayan Tüzmen, nitelikli firmaların ve uzman kişilerin sektörde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti.

"Müteahhitlik sektörü daha kurumsal hale geldi"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise müteahhitlik sektöründe son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, geçmişte farklı meslek gruplarından birçok kişinin sektöre kolaylıkla girebildiğini, ancak yapılan düzenlemelerle birlikte bunun önüne geçildiğini söyledi.

Karslıoğlu, yeni düzenlemeler sayesinde müteahhit sayısının önemli ölçüde azaldığını ve sektörde daha kurumsal, daha nitelikli firmaların faaliyet göstermeye başladığını ifade etti.

"Depremin yaralarını sararken sektörümüze yön vermek istiyoruz"

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta şube açılışını büyük kutlamalar yerine depremde hayatını kaybedenleri anarak gerçekleştirdiklerini belirten Karslıoğlu, federasyon olarak sektöre yön verme hedefiyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kurulan ilk müteahhit federasyonu olduklarını ifade eden Mustafa Karslıoğlu, Kahramanmaraş şubesinin oluşturulma sürecinde yönetim kadrosunun titizlikle belirlendiğini söyledi. Nihai hedeflerinin Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nu kurmak olduğunu kaydeden Karslıoğlu, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış programı gerçekleştirildi. Açılış törenine federasyon yönetim kurulu üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müteahhitler, iş adamları ve davetliler katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı