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DAİMFED Başkanı Yıldırım'dan İnşaat Sektöründe Disiplin ve Kalite Vurgusu

DAİMFED Başkanı Yıldırım'dan İnşaat Sektöründe Disiplin ve Kalite Vurgusu
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Remzi Yıldırım, basın toplantısında iş disiplininin inşaat sektöründeki önemine dikkat çekti. Yıldırım, disiplinin sadece bir kural değil, bir kültür olarak benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Sektörel İstişare ve Rehberlik Komisyon Başkanı Remzi Yıldırım, "Kalite ve güven inşa ediyoruz. Bu nedenle iş disiplinini sadece bir kural değil, bir kültür olarak benimsemeliyiz" dedi.

Başkan Yıldırım, DAİMFED merkez binasında basın toplantısı düzenledi. DAİMFED komisyon üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, iş disiplininin yanı sıra, planlı ve kaliteli çalışmanın önemi anlatıldı. Şehrin hızlı bir kentleşme süreci geçirdiğini ifade eden Yıldırım, "İnşaat sektörü, disiplinin ve planlamanın en hayati olduğu alanlardan biridir. Çünkü biz sadece yapılar değil, aynı zamanda güvenlik, kalite ve güven inşa ediyoruz. Bu nedenle iş disiplinini sadece bir kural değil, bir kültür olarak benimsemeliyiz" diye konuştu.

"Sözümüz taahhüttür"

Her projenin temelinde doğru planlama, zamanında teslim, ekip çalışması ve şeffaf iletişimin son derece önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bir müteahhit olarak sözümüz, hem işverenimize, hem de çalıştığımız topluma verdiğimiz taahhüttür. Bu sözü yerine getirmek, işimize olan saygımızın göstergesidir. Her projenin temelinde doğru planlama, zamanında telim, ekip çalışması ve şeffaf iletişim yatar. Bir müteahhit olarak sözümüz, hem işverenimize, hem de çalıştığımız topluma verdiğimiz taahhüttür. Bu sözü yerine getirmek, işimize olan saygımızın göstergesidir. Unutmayalım ki; disiplinli çalışmak, yalnızca projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaliteyi arttırır, iş kazalarını azaltır ve sektörde güvenilir bir isim olmamızı sağlar. Hep birlikte, disiplinli, sorumlu ve kaliteli bir inşaat anlayışını daha da ileriye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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