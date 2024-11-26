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DAİMFED Başkanı Karslıoğlu, Musul'un Yeniden İnşası Projesini Anlattı

DAİMFED Başkanı Karslıoğlu, Musul'un Yeniden İnşası Projesini Anlattı
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DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı'ya Musul'un ayağa kaldırılması projesi hakkında bilgi verdi. Ziyarette her iki tarafın projeye dair görüşleri paylaşılırken, Adana'nın önemi vurgulandı.

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, Musul hükümetinin daveti ile Musul'un yeniden ayağa kaldırılması projesini Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı'ya anlattı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Çardakcı'ya yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, Irak Hükümeti ile DAİMFED ortaklığınca yapılması planlanan yeniden Musul'un inşaa projesini anlattı.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ali Çardakcı paşamızın, Adana'nın bir evladının Jandarma Genel Komutanlığı'na atanması bizleri gururlandırmıştır. Ali Çardakcı Paşamızın yıllardır jandarma bünyesindeki tecrübesi tüm Jandarma Teşkilatının inşaat yapılanmasını sektör üyelerimiz ile yapmaktadır. Federasyon olarak Irak Hükümetinin Musul'u ayağa kaldırma davetinin bilgileri aktarmak adına burada bulunmaktayız. Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı paşamız vizyonu ve tecrübesiyle sektör temsilcilerimizin daha ileriye gidebilmesi için her daim öncülük etmiştir. Ali Çardakcı paşamız, duruşu ve kişiliğiyle Türkiye'nin ender yetiştirdiği komutanlarımızdandır. Ama her şeyden önemlisi Çardakcı'nın Adana'nın bağrından çıkması, federasyonumuzun da Adana merkezli oluşu, bizlere artı bir iftihar kaynağı olmaktadır, kendilerini kutluyoruz. Daha güzel projelerle ileriki günlerde tecrübe edeceğimiz Musul hükümetinin daveti ile ilgili kendilerine bilgi verdik" diye konuştu.

Adana'nın doğduğu, büyüdüğü kent olması hasebiyle çok kıymetli olduğunu söyleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, "Sektör temsilcilerini tek çatıda toplayıp, üst çatı Federasyonu oluşturmaları oldukça memnuniyet verici. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. Genelde Federasyon Merkezlerini Başkent Ankara'da oluştururlar fakat DAİMFED'in Adana'da Genel Merkezini kurması bizleri ayrıyeten memnun etmiştir. Musul'un ayağa kaldırma projesinde, o bölgede sınıra en yakın Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'na çok iş düşmektedir. Sektör temsilcilerine biz de elimizden gelen desteği, her Türk vatandaşını ayırt etmeden nasıl destek veriyorsak aynı şekilde herkese yardımcı olmaya devam ederiz. Müteahhit sektörünün sicili düzgün insanlarla tek çatı altında toplanması da son derece önemli. DAİMFED'in bunu en iyi şekilde yaptığına inanıyorum. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu'na, yönetim kurulu üyelerine ve tüm illerdeki bağlı birliklerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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