CW Enerji, Las Vegas'taki RE+ Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerini Sergiledi

CW Enerji, katıldığı fuarlarla global ölçekteki varlığını güçlendiriyor. Firma, Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen RE+ Fuarı'nda birbirinden değerli ürünlerini sergileyerek hem sektör temsilcilerinin hem de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Amerika'daki şirketimiz CW Energy USA ile 8-11 Eylül tarihleri arasında Amerika'nın Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde gerçekleşen RE+ Fuarı'nda en yeni teknolojilerimizle geliştirdiğimiz ürünlerimizle yerimizi aldık. Fuarda yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, sürdürülebilir enerji çözümlerimizi ve geleceğin enerji dünyasına yön verecek projelerimizi katılımcılarla buluşturduk" dedi.

Hücreden panele kadar uçtan uca çözümler sunuyor

CW Solar Cell Enerji AŞ tarafından hayata geçirdikleri entegre güneş hücresi üretim tesislerinde en ileri teknolojileri kullanarak geliştirdikleri güneş panellerini de fuarda ziyaretçilere ayrıntılı bir şekilde tanıttıklarını ifade eden Sarvan, "CW Solar Cell, güneş paneli üretiminin temel yapı taşları olan ingot, wafer ve hücre üretiminde en ileri teknolojileri kullanarak yüksek verimlilik ve dayanıklılığıyla ön plana çıkan güneş panelleri geliştiriyor. Fuarda ziyaretçilerimize CW Solar Cell'de ingot'tan wafer'a, wafer'dan hücreye ve hücreden panele kadar uzanan üretim zincirinde uyguladığımız teknolojileri ve kalite kontrol süreçlerimizi de detaylı olarak anlattık. Hücreden panele kadar uçtan uca çözümler sunuyor ve müşterilerimize güvenilir, esnek ve sürdürülebilir seçenekler sağlamış oluyoruz. Ziyaretçiler her aşamada sağlanan enerji verimliliği ve dayanıklılık avantajlarını birebir gözlemleme fırsatı buldu" diye konuştu.

Kalite standartlarını en üst seviyeye çıkardık

Diğer yandan güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçeve profilleri ve altyapı bağlantı parçalarının üretimini de kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, "Yenilenebilir enerji sektöründe global ölçekte büyümemizin önemli adımlarından biri olan Amerika pazarındaki varlığımızı RE+ Fuarı'nda ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de dünyanın farklı noktalarında düzenlenen bu tür uluslararası fuarlarda yer almaya ve çözümlerimizi sektörle buluşturmaya devam edeceğiz." - ANTALYA