CW Enerji, ISK-SODEX 2025 Fuarı'nda Yenilenebilir Enerji Teknolojilerini Tanıttı

CW Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki en son teknolojilerini tanıtmak üzere İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ISK-SODEX 2025 Fuarı'nda yerini aldı. Firma fuar boyunca enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve inovatif ürünlerini ziyaretçileri ile buluşturdu.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, fuarlara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Fuarlar hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya geldiğimiz hem de yeni iş birliklerinin temellerini attığımız önemli platformlar. Firma olarak sektöre öncülük eden inovatif ürünlerimizle, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında fark oluşturmaya devam ediyoruz ve bu farkı ISK-SODEX 2025'te de güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Yüksek verimlilik oranına sahip güneş panellerimiz, enerji depolama sistemlerimiz ve çevre dostu çözümlerimizle ziyaretçilerimize geleceğin enerji teknolojilerini yakından tanıttık. Enerji verimliliğini artıran, sürdürülebilir yaşam alanları için tasarladığımız yenilikçi teknolojilerimizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Katılımcılar, ürünlerimizin performansı ve uzun ömürlü yapısı sayesinde enerji dönüşümüne nasıl değer kattığımızı yerinde görme fırsatı buldu" dedi.

ISK-SODEX 2025'te katılımcılarla güçlü bir iletişim kurarak, teknolojiye ve kaliteye verdikleri önemi bir kez daha gösterdiklerini ifade eden Sarvan, fuarda yüksek teknolojiye sahip ürünlerini, sürdürülebilir enerji çözümlerini ve geleceğin enerji dünyasına yön verecek projelerini katılımcılarla buluşturduklarını kaydetti.

"Sarvan: Sektördeki kalite standartlarını daha da yukarı taşıdığımızı gösterdik"

CW Solar Cell Enerji AŞ tarafından hayata geçirdikleri entegre güneş hücresi üretim tesislerinde en ileri teknolojileri kullanarak geliştirdikleri güneş panellerini de fuarda ziyaretçilere ayrıntılı bir şekilde tanıttıklarını dile getiren Sarvan, "Solar Cell'de güneş paneli üretiminin temel yapı taşları olan ingot, wafer ve hücre üretiminde en ileri teknolojileri kullanarak yüksek verimlilik ve dayanıklılığıyla ön plana çıkan güneş panellerini geliştiriyoruz. Fuarda ziyaretçilerimize Solar Cell'de ingot'tan wafer'a, wafer'dan hücreye ve hücreden panele kadar uzanan üretim zincirinde uyguladığımız teknolojileri ve kalite kontrol süreçlerimizi de detaylı olarak anlattık" diye konuştu.

Bunun yanında güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçeve profilleri ve altyapı bağlantı parçalarının üretimini de kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, "Alüminyum çerçevelerin üretimini de kendi bünyemizde gerçekleştirerek, kalite standartlarını en üst seviyeye çıkardık. Artık kendi çerçevelerimizi, montaj aparatlarımızı ve diğer alüminyum bileşenlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bu entegre üretim yaklaşımımızı ISK-SODEX 2025'te katılımcılara anlattık. Fuarda üretim sürecinin her aşamasında kontrolü elimizde tutarak, sektördeki kalite standartlarını daha da yukarı taşıdığımızı gösterdik" diye konuştu.

Sarvan, sözlerine şöyle devam etti: "Firma olarak, yenilenebilir enerji alanında ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her fuar bizim için değerli. ISK-SODEX 2025'te de vizyonumuzu, teknolojik yetkinliğimizi ve üretim gücümüzü tüm paydaşlarımızla paylaşmanın gururunu yaşadık. Önümüzdeki dönemde de yerli teknolojilerimizi geliştirme çabalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." - ANTALYA