Cumhuriyeti Kuran Şehirler Ticaret ve Sanayi Odaları Sivas'ta Buluştu

Cumhuriyetin kuruluşunda etkin rol oynayan ve çok önemli 4 kongreye ev sahipliği yapan illerin Ticaret ve Sanayi Odaları Sivas'ta buluştu. İstişare toplantısı yapan odaları, işbirliği protokolü imzaladı.

Cumhuriyetin kuruluşunda yapılan kongrelere ev sahipliği yapan illerin Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivas'ta bir araya geldi. Toplantıya; Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Erzurum TSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dilmen ile Odaların Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Cumhuriyeti Kuran Şehirler buluşmasının önümüzdeki yıllarda daha çok katılımlı ve verimli bir şekilde geçeceğini söyledi.

Programın ev sahipliğini yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Geçen sene Erzurum Ticaret ve Sanayi Odamızla beraber, genişleterek devam ederiz ümidiyle başladığımız Cumhuriyeti Kuran Şehirler buluşmalarımıza bu sene Amasya ve Samsun Odalarımıza da dahil etik. Cumhuriyete giden yol, Samsun'dan başlayıp ülkemizin kurtulması için alınan nihai kararlarla Sivas'ta son buldu. Aslında bu yolculuğu son olarak değil bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Cumhuriyeti Kuran Şehirler programlarımızı, önümüzdeki yıllarda genişleterek ulusal bir program haline getirme düşüncesindeyiz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde ve diğer başkanlarımızın da katkılarıyla inşallah bundan sonra ülke sathında ses getiren bir programla taçlandırmayı planlıyoruz. Bizlerde Ticaret ve Sanayi Odaları olarak, bundan sonra Cumhuriyet Kuran Şehirlerimizi bir araya getirerek mensuplarımız olan tüccarlar ve sanayicilerimizin ekonomik ve ticari gelişimi ile sosyal ve kültürel birlikteliğini sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dilmen; "Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya çıkışı ve sonrasında Cumhuriyetin Başkenti olacak Ankara'ya kadar izlediği rota ve bu rotada kaldığı şehirlerde alınan kararlar Kurtuluş Savaşının seyrini belirlemiş ve Cumhuriyetin ilanı ile son bulmuştur" dedi.

Milli Mücadele yıllarının, tarihin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu hatırlatan Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük öneme sahip tarihimizin en önemli olaylarını anmak için hayata geçirilen Cumhuriyeti Kuran Şehirler projesi için Sivas Ticaret Sanayi Odamızı ve Erzurum Ticaret Sanayi Odamızı gönülden tebrik ediyorum. Amasya Ticaret Sanayi Odası olarak projenin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Erzurum TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın yapmış olduğu konuşmada, "Sivas Odamızla beraber bizler birer meşale yaktık. İnşallah bundan sonra ateş yumağına dönüşecek" dedi. Özakalın, Cumhuriyetin kazanım olduğunu ifade ederek, "Bizim derdimiz, davamız bunu unutturmamak her yıl üzerine koyarak bunun bir miras olmadığı emanet olduğu vurgusuyla bizden sonraki nesillere bunu aşılamaktır" dedi.

İstişare toplantısının ardından, Cumhuriyeti Kuran Şehirlerin Ticaret ve Sanayi Odaları arasında karşılıklı olarak iş birliği protokolleri imzalandı. - SİVAS