Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması geliyor! İşte Kabine'de görüşülecek paketin detayları

Borçlar için cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için çalışmalar başladı. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak; vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için de yapılandırma imkanı sunulacak. Pazartesi günü Kabine toplantısında ele alınacak yapılandırma paketinin, en geç şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında değerlendirilecek.

YAPILANDIRMA İMKANI VERİLECEK

NTV'nin ulaştığı bilgilere göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90'A KADAR BORÇ SİLİNEBİLİR

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

ŞUBAT AYINDA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.