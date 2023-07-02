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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Ekonomi Haberleri

Milyonlar gözünü yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlanması, gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanması gibi maddelerin olduğu torba yasa teklifi Kabine'de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular

Milyonlar gözünü yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlanması, gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanması gibi maddelerin olduğu torba yasa teklifi Kabine'de ele alınacak.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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