Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Aşan, özellikle mazlum coğrafyaların öykülerini duyurmanın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafına oy veren Aşan, "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın çektiği "Tribünde protesto" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde oyunu Hesham Elsherif'in çektiği "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafından yana kullanan Aşan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğraflarını oyladı.

Oylamanın ardından Aşan, şunları söyledi:

"AA, özellikle mazlum coğrafya dediğimiz coğrafyanın adını duyurmaya, orada olanları bir karenin içerisinde dondurarak bütün öyküsüyle beraber, tüm dünyaya yayılmasına öncülük etmeye devam ediyor. İnşallah bu misyonunu her sene biraz daha üstüne katarak devam ettirecek. Her türlü olayda tarafsızlığını koruyup, o olayları olduğu gibi tüm dünyaya servis eden bu anlamda tek ajans, Anadolu Ajansı. Hep gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
img

Hakkındaki son karar verildi
img

Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.