Yılmaz: Yıllık enflasyon yüzde 31,51'e geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüketici enflasyonu Ağustos ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon yüzde 15,89 seviyesine düşmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarla eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Tüketici enflasyonu Ağustos ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon yüzde 15,89 seviyesine düşmüştür" açıklamasında bulundu.

Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonunun yüzde 0,22 gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, yıllık gıda enflasyonun geçen aya göre 3,7 puan gerilediğini ifade etti. Yılmaz, temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarında sezon indirimlerinin devam etmesiyle aylık ve yıllık bazdaki iyileşmenin sürdüğünü de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında, hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrederken aylık bazdaki fiyat hareketlerinde küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra kira ve eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmelerin öne çıktığını belirtti.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki sert hareketler, jeopolitik gelişmeler, küresel ticaretteki dönüşüm ve korumacılık eğilimlerinin tüm dünyada enflasyon görünümünü etkilediğine dikkati çeken Yılmaz, "Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek dışsal şokların yurt içi fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde önceliklendiriyoruz. Kira, gıda, enerji ve ulaştırma gibi vatandaşın günlük yaşam maliyetini doğrudan etkileyen alanlarda arz kapasitesini ve verimliliği artırmaya yönelik politikalarımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda bir yandan dar ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konut projeleri hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan afet risklerini azaltmayı ve güvenli konut stokunu büyütmeyi hedefleyen kentsel dönüşüm uygulamalarını desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalardan elde edilecek kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi ve fiyat istikrarını güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde tesis etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte ekonomideki öngörülebilirliği daha da artırmayı, kalıcı refah artışını desteklemeyi ve elde edilen kazanımlardan toplumun tüm kesimlerinin dengeli biçimde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı