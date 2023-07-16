Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum

Ek MTV zammı ve akaryakıtta ÖTV'ye yapılan zamların ardından yeni zamlar gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında konuya açıklık getirdi. Yılmaz, "Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında Ek MTV zammı ve akaryakıtta ÖTV'ye yapılan zamların ardından yeni zamlar gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ek MTV zammı ve akaryakıtta ÖTV'ye yapılan peş peşe zamlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni zamların yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"YIL SONUNA KADAR YENİ VERGİ ARTIŞI YAPILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

A Haber canlı yayınında ekonomi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, yeni vergi zammı beklemediğini belirtti. Yılmaz şunları söyledi: "Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum. Maktu rakam dediğimiz oransal olmayan mutlak değer olarak belirlenen ifadeler. Maktu vergiler ciddi anlamda erişmişti. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu harcamalar için bunlar değerlendirip kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte çok faydalı ziyaretler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız somut bir takım sonuçlar ortaya koyacaktır diye inanıyorum. Yatırımlar konusunda önemli gelişmeler yaşanacaktır diye umut ediyorum. Bütün dünya uzun vadeli fonları yatırımları ülkesine çekmeye çalışıyor. Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacağını ifade edebilirim. Ciddi rakamlar olacaktır. Türkiye'nin kalkınmasına çok faydalı olacak yatırımların geleceğini söyleyebilirim.

"YAPISAL REFORM İLE GÜVENİ ARTIRACAĞIZ"

OVP'de yeni hedefler koyacağız. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reform yapmış bir ülke olarak güveni artırmış olacağız. Dolayısıyla bu beklenti kararıyla etki hemen gerçekleşmiş olacak. OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek.

"ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Enflasyon için mücadele ederken, diğer taraftan resesyona düşmemek için mücadele içerisindeyiz. Sadece talep yönlü değil, arz yönlü de bakarak, enflasyonla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile orta vadeli bütçemizi paylaşım olacağız. Maliye politikası, para politikası ve rekabeti artırıcı reformlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

"DOĞAL GAZ FATURASINI EN ÇOK DESTEKLEYEN ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE GELİYOR"

Bugün doğal gazda asgari ücret üzerindeki payına bakmak en doğrusu. Doğal gaz ile ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor. Türkiye gerçekten doğalgaz fiyatlaması konusunda en alt sırada. Bu ürünler ayrıca, ithal ettiğimiz ürünler buna rağmen en alt sırada yer alıyor. Öte yandan yeni keşifler yapıyoruz Karadeniz'de doğalgaz gibi. Gabar'da tüketimimizin yüzde 10'una tekabül eden buluşlar içerisindeyiz. Vatandaşımızın doğal gaz faturasını en çok destekleyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu yıl konutlardan ücret alınmayarak doğalgaz kullanıma sunuldu. Ayrıca 2 milyondan fazla haneye doğalgaz desteğimiz var.

"TÜRKİYE'NİN IMF İLE BORÇ İLİŞKİSİ BİTTİ"

Türkiye kendi yolunu çizmiş bir ülkedir. Kendi çalışmalarımızı yapan bir ülkeyiz... 10 yıldır IMF'siz bir Türkiye var. 2023 yılında IMF ile borç ilişkisi bitti. Çok zor bir dönemde ülkemiz başarılı çalışmalarını devam ettirdi ve devam ettirecek."