Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İhracat Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İhracat Hedeflerini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılında ihracatın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı hedeflediklerini duyurdu. Yılmaz, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı ve rekabet gücünün artırılması konusundaki politikaların devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracat odaklı politikalarımız ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlarımız ile 2028 yılının sonunda ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi alanlarında uyguladığımız politikalar sayesinde ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracatımız 2025 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artarak yıllıklandırılmış değeri 270 milyar dolara yaklaşmıştır. Dış ticaret dengemizi de yakından takip ediyor, ithalattaki gelişmeleri dikkatle izleyerek üretim kapasitemizi güçlendirecek ve ithal bağımlılığımızı azaltacak alternatif adımları hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Önümüzdeki dönemde ekonomide enflasyonu düşüren, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "Program sayesinde küresel belirsizlikler ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen ihracatımızda yeni ürün ve pazar çeşitliliğini artırarak daha geniş bir coğrafyaya daha katma değerli ürünlerle ulaşmayı hedefliyoruz. İhracat odaklı politikalarımız ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlarımız ile 2028 yılının sonunda ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
