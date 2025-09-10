Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve Ekonomi Hedefleri Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda kesintisiz azalma süreci beklediklerini ve 2025 yılında enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğini bildirdi. Ayrıca Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini vurgulayarak, ekonomik hedefler ve yatırım artırma stratejileri hakkında bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haziran 2024'ten itibaren enflasyonda kesintisiz azalma süreci yaşayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydettik. 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) iş dünyası ile yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu, Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, büyükelçiler, misyon temsilcileri, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı resepsiyon, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

'MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 178,3 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada 2023 yılında hazırlanan üç yıllık Orta Vadeli Programda, ülkenin yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesini amaçladıklarını belirterek, "İki yıl önceki o programda 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomi olmayı ve kişi başına gelirimizin 15 bin dolara ulaşmasını ve işsizliği tek haneye indirmeyi hedeflemiştik. Sözümüzü tuttuk ve uyguladığımız programla 2025 yılı sonu itibariyle milli gelirimiz ilk defa 1,5 trilyon doları aşmış, kişi başına gelirimiz ilk defa 17 bin doların üzerine çıkmış ve böylelikle Türkiye ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacaktır. Haziran 2024'ten itibaren enflasyonda kesintisiz azalma süreci yaşayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydettik. 2025 yılında da enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini bekliyoruz. Üretimdeki artış, yatırımlardaki yükselişle beraber yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı ocak- ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında, orta- yüksek teknoloji ihracatımız ise yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Sürdürdüğümüz güçlü politika duruşu sayesinde Türk Lirası'na olan güven artarken Merkez Bankası rezervlerimiz 178,3 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştür" dedi.

'HEDEFİMİZ TURİZM GELİRLERİMİZİ DE 75 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAKTIR'

2028 yılı itibariyle temel hedeflere değinen Yılmaz, "Hedefimiz, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek haneye düşürmek, cari işlemler açığını yüzde 1,0 gibi sürdürülebilir seviyelerde tutmak, program döneminde 2,5 milyon ilave istihdam oluşturmak, işsizlik oranını yüzde 8'in altına düşürmek, mal ihracatımızı 300 milyar doların üzerine taşırken hizmet ihracatımızın en önemli kalemi olan turizm gelirlerimizi de 75 milyar dolara çıkarmaktır. Tüm bu makro hedeflerimize, 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirerek ulaşacağız. Ankara bu noktada önemli bir konumda olacaktır. Ankara, yalnızca siyasi başkentimiz değil; aynı zamanda sanayi, teknoloji ve nitelikli işgücünü buluşturan bir üretim merkezidir. 2024'te 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Ankara, yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 12'lik payla Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı göstermiştir. Savunma sanayi, havacılık, tıbbi cihazlar ve makine sektörleri başta olmak üzere Ankara'nın artan katkısı, ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
