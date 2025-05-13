Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

PKK terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakma kararı almasının yankıları sürerken, ilginç detaylar da akıllara geldi. Terörle mücadelenin ülke ekonomisine maliyetinin ne olduğu da bunlardan birisi oldu.

"TERÖRLE MÜCADELENİN MALİYETİ 2 TRİLYON DOLARA YAKIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT canlı yayınında, 41 yıllık terör mücadelesinin ülke ekonomisine maliyetini açıkladı. Yılmaz şunları söyledi: "Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir. Terörden kurtarılınca dolaylı faydaların yaşanacağı döneme girmiş bulunmaktayız.

"EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ekonomik kalkınma açısından bu iş çok önemli. Biz teröre bakmadan yatırımlarımıza devam ettik. Yeri geldi yatırımlarımıza engel oldular ama biz buna bakmadan yaptık. Özel sektör yatırımları istediğimiz kadar gelişmedi. Siz devlet olarak yatırımlarınızı yapsanız da özel sektör buna aynı şekilde yaklaşmadı.

"HUZUR VE GÜVEN ORTAMI ARTIK OLUŞTU"

Huzur ve güven ortamı artık oluştu. Bu süreç tamamlandığında bu potansiyeli en üst düzeyde yaşayacağız. Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede gerçekleşiyor. Ama yapmak biraz daha zamana yayılıyor. Kalkınma hedeflerimize Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi daha da katkı sağlayacak."