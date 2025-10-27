Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'da Future Investment Initiative Forumuna Katılacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9'uncu Future Investment Initiative (FII) Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Suudi Arabistan'a gidip, yarın başlayacak olan 9'uncu Future Investment Initiative (FII) Forumu'na katılacak. Ziyaretin ilk gününde Yılmaz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve büyükelçilik mensuplarıyla bir araya gelecek. Yarın ise küresel yatırım gündemini belirleyen FII Forumu'nun açılış törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ile birlikte katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, forumun ardından Global Health Exhibition 2025 kapsamında ATO Milli Katılım Organizasyonu Standı'nı ziyaret edip, aynı gün Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise FII Forumu kapsamında 'Egemenlik ve Küreselleşme Arasındaki Denge Nedir' konulu sempozyumda konuşma gerçekleştirerek Körfez bölgesindeki uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Bu yıl 'Geleceğe Yatırım Girişimi' başlığıyla 9'uncusu düzenlenen forum ile hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getirip, yatırımın geleceği ve sürdürülebilir küresel refah konularında yeni iş birliği perspektifleri geliştirilmesi hedefleniyor.