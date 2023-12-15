Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında "Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Cevdet Yılmaz Memur Yaşam Ekonomi Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title