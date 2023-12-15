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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

15 Aralık 2023 21:57 Güncelleme: 22:00 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında "Memur ve emekliye zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Yılmaz, "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi" dedi.