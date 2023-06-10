Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler salı günü gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yılmaz, görüşmelere ilişkin, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diye konuştu.

Seçimler sonrası gözler temmuz ayında gerçekleşecek olan asgari ücret zammına çevrildi. Bu doğrultuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak.

"TEK TARAFLI BİR HADİSE DEĞİL"

Milyonlarca çalışanın kafasında 'Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yatarken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yılmaz, "Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. Asgari ücret müzakereleri işçi tarafı var, işveren tarafı var. Bir de bakanlığımız kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan gelişmeler, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşmayla onu temenni ediyorum" dedi.

"BİR UZLAŞMAYLA SONUÇ ÇIKACAK"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ 11 BİN 650 TL

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

YENİ YILDA 8 BİN 500 LİRA OLDU

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.