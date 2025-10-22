Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısına gönderdiği video mesajında, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye olarak büyümeyi dengeli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürmek, üretim kapasitesini güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla kapsamlı bir ekonomi programı yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, finans sektörünün programın merkezinde yer aldığını, sermaye piyasalarının derinliğinin, ürün çeşitliliğinin ve erişilebilirliğinin geliştiğini ifade etti.

Erdoğan, Borsa İstanbul'un, Türkiye ile tüm bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosisteminin küresel rekabet gücünü artırdığını vurguladı.

"KARA PARA AKLAMA, YASA DIŞI FON TRANSFERİ KÜRESEL PİYASALARA OLAN GÜVENİ ZEDELİYOR"

İstanbul Finans Merkezinin de finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli borsa temsilcileriyle gerçekleştirilen Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu, sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemlidir. Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır. Sermaye piyasalarının yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası işbirliğimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz. Bir diğer önemli husus ise şudur, küresel ölçekte yaşanan ekonomik eşitsizlikler, finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmaların bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Federasyon'un tüm süreçlerine ve yönetimine Borsa İstanbul'un aktif katılımını çok kıymetli bulduğunu belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.