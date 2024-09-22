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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'nin New York şehrinde Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, şubat ayında görevinden istifa eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi'ni de ziyaret etti.

TÜRKEVİ'NDE ERDOĞAN'I KARŞILAYANLAR ARASINDA HAFİZE GAYE ERKAN DA YER ALDI

Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

MERKEZ BANKASI'NIN İLK KADIN BAŞKANIYDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevinden istifa etmişti. Yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

ERDOĞAN'IN YENİ GÖREV VAADİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Elif Güzel:

Allah ne kadar çirkin yapmış Beytülmal'a dokunan şeytan gibi oluyor daha dünyada bu çirkinlik birde ebedi Cehenneme gidince düşünsünler kul hakkı yemeyi

7
4
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Anty-Partizan:

Birbirlerini Bulmuslar..85 Milyon ve Guzel Ulkemiz Gene Bakalim Hangi Menfaatlerin Pazarlik Unsuru Olacak..Gidis-Gelis Masraflarini Karsilayacak mi Gorecegiz..

4
2
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Barış O. B.:

Ablak kadın

4
1
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