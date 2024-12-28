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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konfeksiyon ve mobilya sektörlerine müjdeyi verdi. Erdoğan, "Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere, çalışan başına aylık 2500 TL'ye kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi.

KİŞİ BAŞINA 2500 TL'YE KADAR ÖDEME

Erdoğan, konfeksiyon ve mobilya sektörlerinde KOSGEB eliyle istihdamı koruma programı başlatacaklarını belirtti. Erdoğan, "Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon tekstil deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı Ocak ayında, KOSGEB eliyle istihdamı koruma programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere, çalışan başına aylık 2500 TL'ye kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak

"YENİ DÜNYAYA TÜRKİYE'Yİ HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Teknofestler, Ar-ge yatırımları ve destek paketleriyle bu yeni dünyaya Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyoruz. Geleceğin teknolojisine şimdiden yapılan atımları destekliyoruz. Bursa teknoloji alanında diğer illerimize örnek olacaktır.

"MUHALEFET SURİYE'Yİ ANLAMADI"

Muhalefette ne böyle bir vizyon ne de merak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. Aynı umut kırıcı tablo hemen her alanda geçerli. Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var. Onların dışına çıkamıyorlar. Aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye'de eski rejimin devrilmesinin üzerinden 3 hafta geçti. Bunlar hala meseleyi anlayamadılar.

Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar. Biz 22 yıllık iktidarımız süresince Türkiye'nin sıkıntılarını büyüyerek aşabileceğine inandık. 14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz sadece uçurumun kenarından dönmedi. 5 sene kazandı. Biz de bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ekonomi programımıza güvenimi ve desteğimiz tam. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Ülkemizin kredi risk birimi düştü. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli:

Sanki Babasının Cüzdanından yapıyor Ödemeleri. gene Vatanfaşa olacak girip çıkan ! 10 tane Mtv öder bu millet

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Vay be müjdeye bak.Milleti Dilenci yaptılar.Bunu da çok büyük lütufmuş gibi halka sunuyorlar.

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Haber YorumlarıHazım Ataman:

Diğerleri peki başkanım

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

Bu para çalışanlara faydası olacakmı yardım patronlara

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

waaaaavv demek yeni dünyaya hazırlanıyoruz komedi izliyoruz!!!

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Haber YorumlarıOzcan Yildirim:

ne kafa bee.

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