Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir kiralık konut modeli için yasal altyapı hazırlanıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı taslakla TOKİ'ye konut kiralama yetkisi verilmesi planlanıyor. İlk uygulamanın İstanbul'da hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde detaylarını açıklayacağı yeni sosyal konut projesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık konut modeli için yasal altyapı hazırlanıyor. AK Parti Grup yönetimi tarafından üzerinde çalışılan taslak düzenlemeyle birlikte TOKİ'ye (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) konut kiralama yetkisi verilmesi planlanıyor.

"TOKİ'NİN KİRALAMA YETKİSİ YOK, YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Türkiye gazetesindeki habere göre; AK Parti kurmayları, mevcut durumda TOKİ'nin sadece konut yapıp satabildiğini, ancak kiraya verme yetkisinin bulunmadığını belirterek, "Bu nedenle yasal düzenlemeye ihtiyaç var" açıklamasını yaptı. Yeni düzenleme, devletin ev sahibi olacağı bir sistemin önünü açacak.

İLK UYGULAMA İSTANBUL'DA

Hükümetin 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut üretme hedefi doğrultusunda başlatacağı proje kapsamında, kiralık konut uygulamasının ilk etapta İstanbul'da hayata geçirilmesi öngörülüyor. Daha sonra uygulama diğer büyükşehirlerde de yaygınlaştırılacak.

TOKİ'nin her sosyal konut projesinde kiralık daireler için özel kontenjan ayırması planlanıyor. Bu konutlar satışa sunulmayacak; emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ve üç çocuklu aileler kurayla belirlenecek öncelikli gruplar arasında yer alacak. Kira bedelleri, piyasa koşullarının altında olacak.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın Genel Merkez'de düzenlenen Eğitim Programı'nda artık devletin konut kiralayacağını söyleyerek, "Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün... Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Devlet olarak bu sosyal konutları kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
