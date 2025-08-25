Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MB REZERVLERİ, 176,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ekonomideki son duruma ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinde rekor kırıldığını söyledi. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı" dedi.

ERDOĞAN: MAKRO EKONOMİK PROGRAM STRES TESTLERİNİ BAŞARIYLA GEÇMEKTEDİR

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlarım, şurası bir gerçek ki son iki buçuk yıldır uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ÜZERİNDEN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARI ALGI BAŞARISIZ OLDULAR"

Merkez Bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Ülkemizi yıpratmak amacıyla yurt dışına düzenledikleri şikayet turlarından ise elleri boş döndüler. Ne karşılarında süklüm püklüm oldukları batılı aktörler bunlara itibar etti, ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil, Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu.

"BORSAMIZDAKİ TOPARLANMA SON HAFTALARDA HIZ KAZANDI"

Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. İç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk lirasına olan güvende hız da yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık."