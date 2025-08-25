Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Haber Videosu

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinde gelinen son noktayı açıkladı. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MB REZERVLERİ, 176,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ekonomideki son duruma ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinde rekor kırıldığını söyledi. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı" dedi.

ERDOĞAN: MAKRO EKONOMİK PROGRAM STRES TESTLERİNİ BAŞARIYLA GEÇMEKTEDİR

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlarım, şurası bir gerçek ki son iki buçuk yıldır uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ÜZERİNDEN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARI ALGI BAŞARISIZ OLDULAR"

Merkez Bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Ülkemizi yıpratmak amacıyla yurt dışına düzenledikleri şikayet turlarından ise elleri boş döndüler. Ne karşılarında süklüm püklüm oldukları batılı aktörler bunlara itibar etti, ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil, Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu.

"BORSAMIZDAKİ TOPARLANMA SON HAFTALARDA HIZ KAZANDI"

Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. İç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk lirasına olan güvende hız da yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den 'Araları açık' dedikodularını bitiren pozlar

Dedikoduları bitiren kareler
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Net rezerv ne kadar? Halen eksilerdeyiz ama kuyruğu dik tutuyoruz. Beştepe sarayından öyle görünüyor ama sanırım Ahlat sarayından da öyle görünüyor. Padişahım çok yaşa. (makarnacılara göre tabi)

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Millet aç aç sayın Cumhurbaşkanım. Siz, memur zammından haber verin.... Gerçeği miölet alışmış, daha çok bekler..:-)

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmekli:

Ben oy vermedim makarna vermediler. Gönlüm rahat tüm rezervler dolu 16800 emekli ması ile yaşasın lar bakalım akp oy veren arkadaşlarım bile artık vermiyor yazık yalanın dibi yok

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAntiCHP:

80'li 90'lı yıllarda anan baban tok muydu bir sor bakalım bu durumdan daha mı kötülerdi

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAntiCHP:

Ne yapsın millet heykel ve konser partisine oy verip iktidar mı yapsın. Bu millet geçmişte CHP'nin iktidarını da gördü ekonomik bizden başka hiçbir şey yapmadılar. CHP bu benim eserimdir diyeceği heykelden başka ne yaptı

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Hiç utanmıyor arsız

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Onun için mi 2~3 hafta önce otomobillerde ÖTV.'lere devasa zamlar yaptınız ???...... adamda utanma da yokkk, ülkeyi "ZAM CUMHURİYETİ" ne çevirdi, HÂLÂ KONUŞUYOR !!!!!!.........

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Ne yapsın kasadaki parayı dağıtıp sonra yurt dışından borç mu alsın. Diğerleri gibi mandacılığı mı kabul etsin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Arkadaki yeniçeriler rezerv açıklamasına inandı. Vay haline devlet hazinesinden bir hırka alanın haline hadisinden yola çıkarak sonu ne olacak çok merak ediyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmekli:

Hadisleri okuyorlarmi sor bakalim

yanıt0
yanıt0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
Galatasaray, Singo ile anlaşmaya vardı

Transfer bitiyor! Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.